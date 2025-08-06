No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El último cara a cara del coronel (r) Publio Mejía y víctimas de falsos positivos

En una audiencia que duró cerca de nueve horas, se cerró la última fase del juicio en contra del coronel en retiro, señalado por 75 casos de falsos positivos cometidos por el Batallón La Popa, de Valledupar. La justicia transicional tendrá máximo 60 días para emitir su sentencia.

Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
07 de agosto de 2025 - 01:13 a. m.
El coronel Publio Hernán Mejía estuvo al frente del Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar), entre 2002 y 2005. Entre esos años, la JEP documentó 175 casos de falsos positivos.
Foto: JEP

Con los brazos cruzados, la espalda recta y la mirada desafiante casi todo el tiempo, el coronel en retiro Publio Hernán Mejía Gutiérrez aguardó su turno para hablar. Tras ocho horas y 27 minutos de audiencia, el pasado 5 de agosto, la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Reinere Jaramillo, le dio el uso de la palabra. Debía aceptar o negar su responsabilidad en los asesinatos de 75 civiles en el Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar), entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.

El exmilitar, quien es la primera...

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
