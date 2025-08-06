El último cara a cara del coronel (r) Publio Mejía y víctimas de falsos positivos

El coronel Publio Hernán Mejía estuvo al frente del Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar), entre 2002 y 2005. Entre esos años, la JEP documentó 175 casos de falsos positivos. Foto: JEP

Con los brazos cruzados, la espalda recta y la mirada desafiante casi todo el tiempo, el coronel en retiro Publio Hernán Mejía Gutiérrez aguardó su turno para hablar. Tras ocho horas y 27 minutos de audiencia, el pasado 5 de agosto, la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Reinere Jaramillo, le dio el uso de la palabra. Debía aceptar o negar su responsabilidad en los asesinatos de 75 civiles en el Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar), entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.

El exmilitar, quien es la primera...