Judicial
El último recurso: los argumentos de víctimas y Fiscalía para tumbar la absolución de Uribe

En dos recursos de más de 400 páginas, las partes del proceso contra el expresidente le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que defina si el líder natural del Centro Democrático es culpable o inocente de los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Uribe fue condenado en primera instancia y absuelto en segunda y ahora el alto tribunal tiene la última palabra.

Gustavo Montes Arias
15 de enero de 2026 - 12:57 a. m.
El expresidente y líder natural del Centro Democrático fue llevado a juicio por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.
Foto: EFE - STR

Dos documentos que tienen, que en total suman 420 páginas, son los nuevos recursos que recientemente llegaron al ya copioso expediente judicial en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado y absuelto en la investigación por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Las víctimas acreditadas en el caso y la Fiscalía General de la Nación radicaron en la tarde del 13 de enero de 2026 sus demandas de casación. Un recurso con el cual buscan que la Corte Suprema de Justicia tumbe la absolución que emitió el...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
UJUD(9371)Hace 33 minutos
Definir en cinco años, qué vaina tan dilatada, ni que fuera partir de cero en el proceso....
RICARDO BOTERO(81050)Hace 46 minutos
No olvidar que a los argumentos de las víctimas hay que agregar los del Salvamento de Voto de la Magistrada que conformó la Sala en la absolución de la segunda instancia. Ese fue un fallo dividido, no unánime (2-1) y los argumentos del salvamento de voto también serán materia de estudio de la sala de Casación al igual que los de los otros sujetos procesales: Víctimas, Defensa del procesado, Ministerio Público y Fiscalía. Tremendo análisis le espera a los Magistrados de la Sala Penal.
