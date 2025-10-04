“El Veneco”, implicado en magnicidio de Miguel Uribe, fue condenado por otro caso

Carlos Eduardo Mora González enfrentó un proceso por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas en octubre de 2024. Foto: Archivo Particular

Carlos Eduardo Mora González, alias “El Veneco” o “El Venezolano”, uno de los presuntos autores del plan para atentar contra Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en Bogotá, fue condenado por otro proceso que tenía pendiente con la justicia. El hombre, quien al parecer habría ayudado a planear el ataque en el parque El Golfito del barrio Modelia, tendrá que cumplir una condena por porte de armas.

El caso por el que que fue condenado “El Veneco” ocurrió en 2024. De acuerdo con el expediente, fue interceptado por las autoridades cuando se movilizaba por una carretera de Florencia (Caquetá) en un carro vinculado a un caso de estafa, en el que llevaba 11 cartuchos calibre 156.

En su momento, Mora González fue capturado por la Policía y se le imputaron los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no aceptó los cargos. Como “El Veneco” se presentó a lo largo de todo el proceso, no se le dictó medida de aseguramiento preventiva. El monto de la condena contra el hombre será leída el próximo 27 de octubre.

Su presunta participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

De acuerdo con las pesquisas que ha adelantado la Fiscalía por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, Elder José Arteaga alias “El Costeño” sería el cerebro logístico del atentando ocurrido en la tarde del sábado 7 de junio. Alias “Gabriela”, una de las implicadas en el caso, y que habría asistido a las inmediaciones de la zona el día del ataque, aseguró que este hombre la contactó el 6 de junio para ofrecerle participar en el crimen.

Según sus declaraciones, ese mismo día “El Costeño” también contactó a Carlos Eduardo Mora, alias “El Venezolano" y otro de los asistentes al mitín en el que fue atacado el político por el menor que le disparó. El día antes del atentado, las cuatro personas fueron hasta el parque El Golfito, en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón. Según alias Gabriela, querían hacer un reconocimiento del lugar.

El día del atentado, según las declaraciones recopiladas por el ente investigador, este hombre llegó en un carro gris, en el que estuvieron alias “Gabriela” y alias “El Venezolano". En ese mismo vehículo, según las pesquisas, se le entregó al menor el arma al menor, quien caminó unas cuadras hasta llegar al parque El Golfito y disparó contra el entonces senador y precandidato presidencial del Centro Democrático.

“Ese día, en el carro, me dijo que si iba a hacer una operación de meterle plomo a alguien. Que si yo le servía de patrulla, me daba cinco millones. Me dijo que era a las 4:30 p. m. en Modelia”, afirmó Mora en su audiencia de imputación por el magnicidio. El hombre accedió y llegó hasta el lugar, en el que también fue captado por cámaras de seguridad e identificado como el conductor del vehículo involucrado en el crimen.

Tras el atentando, “El Venezolano" abandonó el lugar en el carro Spark gris, y recogió a Elder Arteaga y a Katerine Martínez horas más tarde. Según las declaraciones de alias "Gabriela", “el Costeño" le preguntó dónde estaba el celular que se le vio al menor de edad en el atentando. El Venezolano “le señaló el asiento del copiloto y le dijo que ese era el celular”, relató la mujer.

Agregó que “El Costeño" a le dijo a “El Venezolano" que lo reseteara y lo vendiera o botara. Cinco días después del atentando, el 12 de junio, Carlos Eduardo Mora fue capturado e imputado por su responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores de edad en la comisión de delitos. No aceptó ninguno de los cargos.

