Elección fiscal general: Corte Suprema no eligió el reemplazo de Francisco Barbosa

Desde este martes, las hojas de vida de Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez están publicadas en la página web de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Archivo

La Corte Suprema de Justicia aún no elige quién será el reemplazo de Francisco Barbosa como fiscal general. Este jueves, la Sala Plena del alto tribunal se reunió y, aunque eligió nuevo presidente y vicepresidente de la Corporación, no definió la nueva líder del ente investigador, entre Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez.

De acuerdo con fuentes de la Corte, los magistrados de la Sala Plena sí votaron, pero ninguna de las ternadas por el presidente Gustavo Petro alcanzó los 16 votos requeridos. Asimismo, se conoció que la elección de fiscal volverá a tratarse en la sala del próximo 8 de febrero. Si no se elige fiscal antes del 12 de febrero, Martha Mancera asumirá temporalmente como fiscal encargada.

Según conoció este diario, sobre la elección de fiscal general hay una división en la Sala del alto tribunal, porque algunos magistrados quieren tomar la decisión con calma y sin presiones, mientras que otros no quieren darle largas al tema, debido a que este año cinco togados dejarán el alto tribunal.

El pasado 23 de noviembre las tres aspirantes al cargo se presentaron ante la Sala Plena del alto tribunal y defendieron sus candidaturas para reemplazar al fiscal general Francisco Barbosa. El primer turno fue para Buitrago, quien dijo que “la Fiscalía debe ser independiente, no debe ser un ente persecutor, como sucede en El Salvador, donde tuve experiencia de vivirlo. Me comprometo a evitar cualquier interferencia en procesos porque la Fiscalía debe ser una garantía de independencia y debido proceso. La lucha contra la corrupción va a hacer una de mis banderas, porque no puede ser que en todos los rankings Colombia aparezca como una de las naciones más corruptas”.

Acto seguido, Luz Adriana Camargo propuso fortalecer las rutas de atención de las víctimas, mejoras en la participación de los fiscales en el juicio, priorizar casos con enfoque territorial (fenómenos criminales que afectan a los lugares más afectados). “Como todos lo sabemos, hay una complejidad, que parte de que no tenemos conductas punibles homogéneas ni fenómenos criminales homogéneos. No es la misma criminalidad la que actúa Soledad, Atlántico, a la que ocurre en Acandi Chocó”, dijo la candidata.

Por último, Amelia Pérez manifestó que Colombia atraviesa un momento particularmente difícil en su historia por una “criminalidad asfixiante” que tiene la impunidad en “niveles escandalosos”. Para Pérez, en la solución de esos problemas, la Fiscalía “juega un papel, pero que la ejerce en medio de dificultades y con falencias tanto, que hoy, es objeto de serios cuestionamientos como ente investigador y acusador ante los señores jueces de la República”.

