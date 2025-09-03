Esto es lo que está en juego con la elección de magistrado de la Corte Constitucional

Así se mueven el Gobierno y los partidos para la elección de magistrado en el Senado. Foto: Archivo Particular

Este martes el Senado se alista para elegir a un nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Lo que ocurrirá en esta jornada será una escena de alto voltaje político y judicial, no solo por la importancia que tiene para el país la llegada de un nuevo juez a lo más alto del poder constitucional, sino porque en esta ocasión están en juego —más que en otros momentos— el equilibrio entre la rama judicial y el Ejecutivo, de cara a unas elecciones legislativas y presidenciales. El despacho que deja este mes el magistrado José Fernando Reyes...