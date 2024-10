Esto fue lo que dijeron los candidatos a procurador general en el Senado

Gregorio Eljach Pacheco, exsecretario general del Senado; Germán Varón Cotrino, excongresista de Cambio Radical y Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda en el gobierno de Juan Manuel Santos, pelean por quedarse con el cargo que dejará vacante desde enero del próximo año Margarita Cabello Blanco. Foto: Eder Rodríguez

La plenaria del Senado se reunió en la mañana de este miércoles para escuchar a los tres candidatos finalistas para ser el próximo procurador general. Gregorio Eljach, ternado por la Presidencia de la República, Germán Varón Cotrino, ternado por la Corte Suprema de Justicia; y Luis Felipe Henao, candidato del Consejo de Estado, expusieron sus argumentos antes los congresistas que votarán por ellos para seleccionar al reemplazo de Margarita Cabello desde enero del próximo año.

Le recomendamos: Procuraduría: El ente de control disciplinario al que se llega desde la política

Luis Felipe Henao (Consejo de Estado)

El primero de los candidatos en hablar ante los senadores fue Luis Felipe Henao Cardona, ternado por el Consejo de Estado. En su intervención lo primero que hizo fue apelar a que participó en una convocatoria de esa alta corte y la cursó completa, después de que los magistrados revisaran los perfiles por más de tres meses. “Me siento muy orgulloso de haber nacido en la comuna nororiental de Medellín, de haber nacido en una familia donde me inculcaron los valores del trabajo y la rigurosidad”, sostuvo Henao.

Asimismo, señaló que el país necesita “instituciones fuertes, que nos hagan tener y valorar los pesos y contrapesos, en los que la corrupción y la violencia amenazan la institucionalidad, la Procuraduría debe cumplir un papel fundamental en la defensa de la Constitución”. Dijo que el ente de control debe trabajar de la mano con el Congreso y “de la justicia”, y que debe ser una entidad “activa y no reactiva”,.

Henao dice que una de las principales problemáticas que hay que atender es la lucha contra la corrupción. “La corrupción en este país es peor que la pandemia”, sostuvo. Para el candidato, “la Procuraduría no debe atacar cuando se vea el daño, sino cuando se vean los riesgos” y dijo que para lograr eso hay que modernizar la entidad.

El segundo reto que plantea Henao es el apoyo a las instituciones públicas. “La Procuraduría debe trabajar de la mano del Consejo de Estado y con el Congreso para lograr la conciliación”, pero resaltó que deben ser austeros y que cada funcionario cumpla con su trabajo para que no haya malgasto de recursos.

Germán Varón Cotrino (Corte Suprema de Justicia)

A su turno, el candidato de la Corte Suprema de Justicia, el excongresista de Cambio Radical Germán Varón Cotrino, fue enfático en que la Procuraduría debe basarse principalmente en la institucionalidad “frente a un esquema presidencialista que existe en el país debe tener un equilibrio”. Señaló que no se refiere solo al gobierno actual, el de Gustavo Petro, “sino a todos los gobiernos”. Agregó que es algo que igual padece el Congreso “cuando el gobierno presenta un proyecto de ley”, por lo que la Procuraduría debe permitir que haya un balance entre los poderes, sobre todo el del “esquema presidencialista”.

Varón Cotrino también apeló a que la corrupción es uno de los principales puntos que debe atender el Ministerio Público. “Al ciudadano de a pie no le importa una sanción que le impongan a un funcionario público. A un colombiano de a pie lo que le interesa es que los servicios le lleguen a su comunidad. No sacamos nada con unos gobernadores destituidos, con unos ministros destituidos, si no hacemos un trabajo que le permita a la Procuraduría para evitar que hecho de corrupción se concreten”, dijo el candidato.

Gregorio Eljach Pacheco (Presidencia de la República)

El candidato de la Casa de Nariño fue el encargado de cerrar la ronda de intervenciones de candidatos. Él, quien hasta ahora es el virtual ganador, lo primero que hizo fue agradecer “a quienes han hecho posible que tenga esta oportunidad, tal vez la más significativa de mi vida profesional”. También dio las gracias a la Corte Suprema de Justicia que le permitió participar como candidato y al presidente Gustavo Petro, quien finalmente le dio un espaldarazo y lo eligió como candidato. Expuso que busca que haya una colaboración entre todas las ramas del poder, pero una autonomía de los entes de control.

“Mi compromiso con la institucionalidad del país involucra volcar todo el poder de la Procuraduría contra el demonio de la corrupción que destruye la administración pública y empobrece la vida de los ciudadanos. Trabajar con todas las ramas del poder en iniciativas que se refieran a estos temas”, expuso Eljach ante la plenaria del Senado.

Sobre las sanciones a funcionarios públicos de elección popular como alcaldes, gobernadores, concejales y congresistas, Eljach, candidato del presidente Petro, dijo que está “convencido que debemos en Colombia respetar el control de convencionalidad. Existen alternativas jurídicas para armaonizar los mandatos de la CIDH con la existencia de una Procuraduría objetiva y respetuosa de los derehcos y las garantías”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.