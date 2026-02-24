Esta es la baraja de candidatos bajo la lupa de la justicia que buscan curul en el Congreso

El Espectador hizo esta selección, en la que hay desde investigados por corrupción y compra de votos, hasta un congresista ya condenado.
Foto: Archivo
Faltan 11 días para las elecciones legislativas de este año en Colombia y las campañas políticas no bajan el ritmo. Los 284 lugares en el Congreso siguen en disputa y los políticos de distintas orillas ideológicas que buscan ocuparlos hacen casi de todo para ganar los votos: vídeos, recorridos, encuentros con comunidades, discursos en plazas, entre otros. Sin embargo, y aunque no lo muestran a sus electores, hay varios que tienen pendientes con la justicia. El Espectador realizó una lista de 21 de los candidatos al Senado y a la Cámara...
Por Jhordan C. Rodríguez
Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
