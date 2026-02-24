Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Esta es la baraja de candidatos bajo la lupa de la justicia que buscan curul en el Congreso

De la lista de 3.144 candidatos al Legislativo, hay 20 que están en plena campaña mientras tienen cuentas pendientes ante la justicia. El Espectador hizo el rastreo en el que hay desde investigados por corrupción y compra de votos, hasta un congresista ya condenado. Así van sus procesos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Jhordan C. Rodríguez y Johan Sebastián Pérez Pinilla
25 de febrero de 2026 - 02:00 a. m.
El Espectador hizo esta selección, en la que hay desde investigados por corrupción y compra de votos, hasta un congresista ya condenado.
El Espectador hizo esta selección, en la que hay desde investigados por corrupción y compra de votos, hasta un congresista ya condenado.
Foto: Archivo

Faltan 11 días para las elecciones legislativas de este año en Colombia y las campañas políticas no bajan el ritmo. Los 284 lugares en el Congreso siguen en disputa y los políticos de distintas orillas ideológicas que buscan ocuparlos hacen casi de todo para ganar los votos: vídeos, recorridos, encuentros con comunidades, discursos en plazas, entre otros. Sin embargo, y aunque no lo muestran a sus electores, hay varios que tienen pendientes con la justicia. El Espectador realizó una lista de 21 de los candidatos al Senado y a la Cámara...

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Elecciones 2026

Congreso

Corte Suprema de Justicia

Candidatos al Congreso

Políticos

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.