Eln secuestra a un médico y una enfermera en Teorama en medio de bombardeos en el Catatumbo

El 4 de febrero, el presidente Gustavo Petro ordenó el primer bombardeo contra el Eln en la región del Catatumbo. Se trató de la primera ofensiva aérea contra esa guerrilla en más de cinco años.

Un médico y una enfermera fueron secuestrados por el ELN en el corregimiento de San Pablo, zona rural de Teorama, en la región del Catatumbo (Norte de Santander). De acuerdo con las autoridades, el caso e se registró en el puesto de salud de esta población y fue conocido a través de labores de inteligencia militar, en el marco de las operaciones que adelanta la Fuerza Pública en el Catatumbo.

Estas acciones se desarrollan de manera simultánea en zonas rurales de los municipios de Tibú y El Tarra, donde recientemente se han reportado enfrentamientos con estructuras del Eln. El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, confirmó el secuestro y precisó que los hechos ocurrieron hacia el mediodía del miércoles 4 de febrero.

Ese día el presidente Gustavo Petro ordenó el primer bombardeo contra el Eln en la región del Catatumbo. Se trata de la primera ofensiva aérea contra esa guerrilla en más de cinco años. Según indicó el general López, hasta el momento se desconoce el paradero de los dos profesionales de la salud, quienes se encontraban prestando atención médica a la población civil del sector rural de Teorama.

Las autoridades manejan como principal hipótesis que el secuestro tendría como fin presionar al personal médico para atender a integrantes del Eln que habrían resultado heridos durante los operativos militares adelantados en la zona.

Este 5 de febrero, el comandante de las Fuerzas Militares se desplazó al Catatumbo para supervisar directamente las operaciones que continúan en el territorio. Según el balance entregado por las autoridades, en el desarrollo de estas acciones murieron siete presuntos integrantes de esa estructura armada y uno más fue capturado.

