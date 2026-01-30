Logo El Espectador
Judicial
Emergencia económica: preguntas claves para entender la decisión de la Corte Constitucional

La Sala Plena del alto tribunal suspendió provisionalmente el decreto con el cual el gobierno Petro declaró el estado de emergencia económica en el país. ¿Qué discutieron?, ¿qué viene ahora?, ¿qué significa?

Redacción Judicial
30 de enero de 2026 - 12:29 p. m.
Foto: Corte Constitucional

En la tarde del pasado jueves 29 de enero, la Sala Plena de la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el decreto con el cual el gobierno de Gustavo Petro declaró, en dicimebre pasado, el estado de emergencia económica en el país. Aunque la discusión era el centro del debate esta semana, hay dudas sobre lo ocurrido al interior de la sala y las movidas que llevaron a la decisión del alto tribunal. El Espectador le trae preguntas y respuestas claves para entender la orden de la Corte.

micorriza(d243q)Hace 21 minutos
En las próximas elecciones, hay que elegir un congreso para los votantes no para las corporaciones, un congreso independiente de gente preparada que no este al servicio de gamonales. Tenemos que entender la importancia de nuestro voto, a los congresistas los elegimos nosotros, no los partidos ni las corporaciones...
Carlos (63194)Hace 26 minutos
Excelente, la izquierda no puede ir contra las leyes sólo porque sí, sólo porque son izquierda y pueden hacer lo que se les de la gana. Es necesario frenar a Petro y sus arbitrariedades. Hay que defender nuestros impuestos del apetito burocrático de la izquierda, quien quiere robar esa plata de la "emergencia" económica para pagar sus contratistas y bodegueros de esta campaña política.
carlos olivares(23084)Hace 48 minutos
Huy,un " magistrado" como Camargo , enemigo declarado del presidente y todo lo que hace,pues ,nada,no puede pedir peras al olmo. Esa desición es política ,no constitucional.
Guillermo Arias(79110)Hace 1 hora
Es increíble ver tanta leguleyada q se inventan para obstruir la ejecución de los planes del gobierno, tanta malaleche, tanto poder para destruir desde un escritorio, da vergüenza de pais
Victor Llanos(61349)Hace 1 hora
Ya es más que claro, que para seguir cambiando la patria, para destruir toda la degradación y la miseria y la injusticia y la corrupción y la.... Y la.... Que están acumuladas por las acciones de décadas de las élites y de políticos corruptos, de gobiernos uribistas y similares como los de pastrana,gaviria, santos, duque, títeres , etc, vamos a votar por un congreso PROGRESISTA, por la constituyente, que serán los bastiones para que IVAN CEPEDA actuando como presidente tenga las herramientas
