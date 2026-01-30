Emergencia económica: preguntas claves para entender la decisión de la Corte Constitucional

Sala Plena de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

En la tarde del pasado jueves 29 de enero, la Sala Plena de la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el decreto con el cual el gobierno de Gustavo Petro declaró, en dicimebre pasado, el estado de emergencia económica en el país. Aunque la discusión era el centro del debate esta semana, hay dudas sobre lo ocurrido al interior de la sala y las movidas que llevaron a la decisión del alto tribunal. El Espectador le trae preguntas y respuestas claves para entender la orden de la Corte.

En contexto: