Empresario citado en Fiscalía por caso de corrupción que toca a Margarita Cabello

Procuradora General de la Nación Foto: El Espectador - Óscar Pérez

El nombre de la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, ha vuelto a aparecer en los escenarios judiciales. Según pudo conocer este diario, el motivo sería por el llamado a declarar al empresario Luis Enrique Guzmán Chams, quien, en 2020, habría señalado a la actual jefa del Ministerio Público y al alcalde de Barranquilla, Álex Char, de estar envueltos en un caso de constreñimiento a la justicia. Según el empresario, tanto Cabello como el alcalde Char, lo habrían presionado para retirar una denuncia en contra del segundo por presuntos actos de corrupción.

Los señalamientos en contra de ambos funcionarios, y también algunos empresarios, como David Name, se habrían realizado en octubre de 2020, luego de una publicación de la periodista María Jimena Duzán en la revista Semana, en la que expone como, supuestamente, ambos funcionarios se habrían puesto de acuerdo para presionar a Guzmán, con el fin de que retirara la denuncia en contra del actual alcalde de Barranquilla.

El 11 de septiembre de ese año, contó la comunicadora, el ganadero Luis Enrique Guzmán Chams denunció en la Fiscalía que estaba siendo “víctima de amenazas, perfilamientos y seguimientos que él presume provienen de parte de los denunciados, quienes por su poder político y económico incluso logran utilizar el aparato del Estado para llevar a cabo este cometido”.

Se refería al actual alcalde de Barranquilla Álex Char y a la procuradora general Margarita Cabello, porque, supuestamente, “habrían utilizado su poder y su influencia en la justicia para hostigarlo y amedrentarlo con el propósito de forzarlo a retirar la denuncia que desde 2017 presentó en contra del Char en su primera alcaldía, como el receptor de varias coimas dentro del contrato de la construcción del tanque de agua de Barranquilla que pagó Guzmán Chams, el mismo denunciante”.

La primera coima que Guzmán Chams dice haberle pagado a Álex Char fue a finales de 2014 por $2.300 millones, equivalentes al 10% del contrato del megatanque de agua de Barranquilla. La segunda coima la pagó Guzmán Chamas cuando Elsa Noguera, reconocida ficha de los Char, aprobó un adicional al contrato del tanque por cerca de $3.600 millones siendo en ese entonces ministra de Vivienda.

Guzmán Chams dice que pagó el 10% de ese adicional, que eran $360 millones, en dos partes: $200 millones se los entregó a Héctor Amaris, cercano de Álex Char, y los $160 millones restantes se los dio a Jorge Padilla, que en ese momento era secretario jurídico del entonces alcalde, Álex Char.

En julio de 2017, según la denuncia, Guzmán Chams empezó a cansarse de pagar las coimas sin recibir beneficio y decidió denunciarlos ante la Fiscalía, para ver si por esa vía podía recuperar el dinero invertido en las coimas. En las cuatro ampliaciones que hizo ante el ente investigador, Guzmán Chams contó el pago de las coimas y, además, reveló cómo funcionaba la operación de corrupción que comandaba, supuestamente, Álex Char en su primera Alcaldía.

Fue entonces cuando comenzaron las amenazas y las presiones en contra de Chams para que, dice, retirara la denuncia. El primero que lo hostigó, fue David Name. Guzmán Chams asegura que Name, de manera amenazante, sacó a relucir el nombre de Margarita Cabello, quien en ese momento era Ministra de Justicia, y no había sido nombrada como procuradora general de la Nación. Según el denunciante, luego de esta amenaza, ninguno de los procesos que interpuso en la ciudad de Barranquilla se movieron por lo que tuvo que trasladarlos a la Fiscalía de Bogotá.

De acuerdo con la citación del búnker, conocida por El Espectador, el empresario Guzmán Chams fue citado el pasado miércoles 8 de mayo con el único objetivo de aclarar el por qué menciona a la actual cabeza del Ministerio Público en el expediente que fue destapado hace más de tres años. “Se indaga por todo lo relacionado con relación a los hechos puestos en conocimiento por usted (Luis Enrique Guzmán) por presuntas injerencias de la doctora Margarita Cabello para que (sus) denuncias por corrupción no avanzaran”, precisan las observaciones de la citación.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.