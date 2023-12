Empresarios del Cauca piden ayuda a Petro y fiscal Barbosa por crisis de seguridad

Gustavo Petro se dirige a la comunidad en el Cauca, zona de constantes combates entre el Ejército y las disidencias de la Farc. Foto: ROCHI

En las últimas horas, dos hechos violentos que se registraron dos graves hechos en el Cauca. En la mañana del viernes fuero asesinadas cinco personas en Santander de Quilichao, hecho criminal en el que fue asesinado un profesor y su hija. El segundo, el asesinato del alcalde de Guachené, Elmer Abonía Rodríguez. Estos hechos más los diferentes secuestros y otros hechos de violencia cometidos durante los últimos días, provocaron un pronunciamiento conjunto por parte del empresariado que hace presencia en el departamento.

A través de un comunicado las empresas señalaron que: “Como fundaciones y organizaciones que trabajan en el territorio, hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional, a los ministerios de Defensa y del Interior, a la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades a atender de manera inmediata la situación de violencia que azota al departamento del Cauca”.

Entre los firmantes del comunicado está la Fundación Alpina, Fundación Ayuda en Acción, Fundación Caicedo González Riopaila Castilla, Fundación Carvajal, Fundación Mayagüez, Fundación Mundo Mujer, Fundación Promigas, Fundación Propal, Fundación Sidoc, Fundación Smurfit Kappa, Fundación WWB, ProPacífico, Corazón de Caña y Unidad de Acción Vallecaucana.

"Vamos a generar una gran acción coordinada con la @FiscaliaCol, la @PoliciaColombia y las @FuerzasMilCol para hacer efectivas las capturas de miembros de las organizaciones armadas ilegales que particularmente en el Departamento del Cauca han venido asesinando a indígenas,… pic.twitter.com/NvPey4GBfP — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) December 23, 2023

“La situación en el Cauca no da espera y requiere acciones urgentes no solo en materia de orden público sino social, ambiental, económico y de derechos humanos. Debemos unirnos en un mismo frente y trabajar articuladamente entre el sector público y privado para que organizaciones de base comunitaria, organizaciones étnicas, los jóvenes en situación de vulnerabilidad y población en general tengan mejores oportunidades, un entorno de bienestar en su territorio y no sean proclives a caer en la dinámica de las estructuras ilegales”, puntualiza el comunicado de las empresas.

En la tarde de este sábado (23 de diciembre), el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que habrá un aumento en el pie de fuerza en el departamento y que esta será coordinada junto a la Fiscalía General. El alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro indicó que la masacre de Santander de Quilichao habría sido cometida por las disidencias de las FARC. Este grupo criminal actualmente se encuentran en medio de un cese del fuego, el cual hace parte de uno de sus compromisos para negociar con el Gobierno.

