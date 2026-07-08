“En América Latina vemos la reforma constitucional como una varita mágica”

México acaba de vivir uno de los experimentos constitucionales más polémicos de la región: elegir jueces por voto popular. Cecilia Mora Donato, constitucionalista mexicana y una de las invitadas centrales del Congreso Mundial de Derecho Constitucional, habló con El Espectador sobre las lecciones que deja ese proceso. Foto: Jhordan C. Rodríguez

Este Congreso Mundial que se hace en Colombia coincide con los 35 años de la Constitución Política del país, ¿Qué destaca de la Constitución de 1991 como ejemplo para el mundo?

Me parece que fue un gran pacto de la sociedad colombiana, es una Constitución que arriesgo hacia el futuro, dando la vuelta a la página y fue un magnífico ejercicio. Desde luego, como todas las Constituciones, puede tener sus virtudes y sus defectos. Pero creo que le ha servido a Colombia, que ha transitado de un Estado muy limitado y golpeado por ciertos grupos, hacia uno realmente fuerte, consolidado, que enfrenta sus desafíos. Creo que le ha servido para llegar hasta donde está hoy en día.

En distintos países de la región se han presentado discursos políticos que hablan de reformas constitucionales. De hecho, hace dos años en México hubo una que permitió la elección de jueces y magistrados por voto popular. ¿Qué papel deben jugar los jueces en una democracia como la colombiana en la que los discursos políticos llegan a desacreditar incluso a las altas cortes y sus decisiones?

Yo creo que ese tipo de reformas toca verlas con...