Turba quemó material electoral de la consulta del Pacto Histórico en Bolívar

De acuerdo con la autoridad electoral, 108.702 ciudadanos están habilitados para votar en 22 puestos de votación.

El secretario de Seguridad en el departamento de Bolívar, Manuel Berrío, confirmó en la mañana de este 26 de octubre, que una turba quemó material electoral en un puesto de votación del municipio de Arjona. De acuerdo con el alto funcionario de la gobernación, entre 30 y 40 personas llegaron hasta un puesto de votación y quemaron el material electoral, impidiendo que la jornada de consulta interpartidista se llevara a cabo.

El material electoral que se quemó hacía parte del puesto de votación ubicado en la Institución Educativa del corregimiento de Rocha. El secretario del Interior departamental, Javier Doria, confirmó a Caracol Radio, que la situación se generó, aparentemente, por la inconformidad que tiene la comunidad con el Gobierno Nacional frente a la reparación de una vía.

Hasta el momento no se reportan capturas por este hecho. El censo electoral de este punto es de 2.530 personas en una sola mesa de votación.

Justo el pasado sábado 25 de octubre el gobernador Yamil Arana estuvo en La Rocha, haciendo un llamado al Gobierno Nacional para que cumpla un fallo judicial que lo obliga a ejecutar el mantenimiento y adecuación de la vía Rocha, que comunica a Arjona con otras zonas del departamento.

Se trata de un tramo de aproximadamente 28 kilómetros que resulta vital para la movilidad, el comercio y el acceso a servicios básicos de las comunidades del norte del departamento.

En 2019, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó a través de un fallo que esta carretera forma parte de la red terciaria nacional, por lo que su intervención y mantenimiento son responsabilidad directa del Invías y no de la Gobernación.

¿Cómo funciona el dispositivo de seguridad para la consulta?

La Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, el INPEC y demás autoridades, desplegaron para este 26 de octubre de 2025 un dispositivo de seguridad para acompañar el desarrollo de las consultas populares e interpartidistas, en las que se adoptan decisiones internas y se eligen representantes de partidos y movimientos políticos con miras a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.

La jornada se desarrolla en 1.102 municipios y Bogotá e en los 32 departamentos, con un despliegue territorial que incluye:

• 13.405 puestos de votación (7.395 rurales y 6.010 urbanos).

• 19.833 mesas de votación habilitadas.

• Cobertura operativa a cargo de 7.659 Policía, 1.115 Ejército, 235 Armada, 23 INPEC y 145 puestos mixtos.

