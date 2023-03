Alfonso Plazas Vega enfrenta un proceso judicial ante las autoridades estadounidenses por los delitos de tortura y ejecución extrajudicial. Aunque pidió que la justicia de ese país no estudie la demanda que en su contra radicaron las hijas del magistrado Carlos Urán, el juez del caso no estuvo de acuerdo por errores en su petición, entre ellos, que no presentó pruebas en inglés.