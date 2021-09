Una comunicación supuestamente firmada por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, exjefes del cartel de Cali, los condenados narcos lanzan dardos al expresidente Andrés Pastrana. En la misiva, critican lo dicho por Pastrana en la Comisión de la Verdad sobre la financiación ilegal de la campaña presidencial de Ernesto Samper y dicen que denunciaron un rol de Horacio Serpa en ese entramado del proceso 8.000 por un “chantaje”. “Pretende posar de víctima de la corrupción sin incluirse usted mismo en dicha corrupción”, dice el correo, al parecer, dirigido a Pastrana.

La comunicación dice: “Señor expresidente Pastrana: No nos extraña, pero nos sorprende cómo, con la entrega de la carta enviada a usted con nuestro común amigo el doctor Santiago Rojas hace más de 20 años y sus declaraciones ante la Comisión de la Verdad usted señala y al mismo tiempo pretende posar de víctima de la corrupción sin incluirse usted mismo en dicha corrupción”. El expresidente Andrés Pastrana compareció el pasado 31 de agosto y presentó una carta, de puño y letra de los Rodríguez Orejuela en la que decían quiénes sabían de la entrada de sus dineros a la campaña de Samper.

En la carta supuestamente enviada por los Rodríguez Orejuela a Pastrana un semana más tarde, el 6 de septiembre, se lee: “Señor expresidente, se le olvidó contarle a la Comisión de la Verdad su participación criminal en los tan sonados contratos de Dragacol y Chambacú donde usted fue el jefe de esa conspiración delincuencial para defraudar al Estado en varios millones de dólares. Hacemos este señalamiento porque de este se desprende la carta producto de su chantaje, origen de este escándalo que usted presentó en la Comisión de la Verdad”.

La misiva dice que, mientras Pastrana era presidente, estando los hermanos estaban detenidos en la cárcel La Picota, en Bogotá, recibieron una visita del médico Santiago Rojas. Según la misiva, Rojas le habló así a Rodríguez Orejuela: “’Gilberto, vengo de presidencia y lamento traerle malas noticias, el presidente está muy enojado y dispuesto a extraditarlos a usted y a su hermano a Estados Unidos, así sea por vía administrativa’. Esperé unos segundos a que el doctor Rojas se tranquilizara y le dije: ‘Doctor, ¿qué hemos hecho para merecernos el enojo del presidente y la extradición?’.

En la carta se asegura que Rojas contestó: “El presidente dice, que tanto usted como su hermano están en una conspiración en compañía con Samper y Serpa para desacreditarlo ante la opinión pública por la corrupción que hubo en los contratos de Dragacol y Chambacú, y en represalia por haber sido él, el que denunció el proceso 8000, y eso él no se lo perdona a ustedes, que no duden por un segundo, que él antes de irse de la Presidencia los pondrá en Estados Unidos”. Según la misiva, supuestamente firmada por los excapos de Cali, le contestaron a Rojas que sí sabían de unos hechos de corrupción pero que no estaban interesados en “ningún escándalo”.

Supuestamente, ese mismo día, Rojas volvió con una solución, continúa la carta: “El presidente dice que la única solución que él ve posible es que ustedes escriban una carta contando cómo fue el apoyo de ustedes a la campaña de Samper involucrando también a Serpa. Nos miramos Miguel y yo y casi le contestamos al mismo tiempo al doctor Rojas, ‘no podemos hacer eso, al doctor Serpa nunca le hemos dado un peso’. ‘No, no lo vamos a hacer’, dijimos Miguel y yo, porque no es cierto”. El correo electrónico continúa diciendo que los Rodríguez Orejuela le contestaron a Rojas: “esto es un chantaje”.

Sin embargo, según el escrito, los hermanos aceptaron bajo los términos que, al parecer, Rojas les había planteado: que la carta no vería la luz pública, sino que sería para disuadir a Samper de hacer declaraciones sobre Chambacú y Dragacol. “Como usted bien sabe doctor Pastrana usted entrega una carta, que prometió no entregar bajo palabra (Claro, no contábamos que para la ética que usted maneja la palabra no es un compromiso sino un instrumento para conseguir sus fines), ante una Comisión seria y respetable producto de un vulgar chantaje, para acusar a otro menos corrupto que usted, sin decir toda la verdad”, dice el correo.

La carta del correo electrónico, emitida supuestamente por los hermanos Rodríguez Orejuela, hace referencia a las declaraciones que dio el expresidente Andrés Pastrana ante la Comisión de la Verdad (CEV), el pasado 31 de agosto. En su contribución a la verdad sobre el conflicto armado, Pastrana aprovechó para irse en contra del expresidente Ernesto Samper y recalcar las evidencias sobre el ingreso de dinero del narcotráfico a la polémica campaña presidencial de Samper.

El narcotráfico había hecho que nos convirtiéramos en el mayor productor de cocaína a nivel mundial y el principal proveedor de heroína en los estados Unidos. Tanto fue el poder del narcotráfico que el cartel de Cali financió la campaña de Ernesto Samper”, señaló Pastrana ante el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.

En esa línea, el exmandatario conservador hizo sacó a la luz un documento firmado por los capos de la droga, los hermanos Rodríguez Orejuela, en el que dice que, supuestamente, Samper era conocedor de la entrada de dineros de la mafia a su campaña. Este diario pudo conocer el documento, que data del año 2000. En este, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela aseguraron que sí le entregaron dinero a la campaña del presidente y afirmaron que “no fue a sus espaldas ni mucho menos a espaldas de los directivos de la campaña, como lo pregonan en las plazas públicas”.

Como respuesta a esa aseveración de Pastrana en la entidad creada del Acuerdo de Paz, los hermanos Rodríguez Orejuela habrían enviado esa carta en la que explican el porqué existe ese documento mentado por el conservador. Contrarian su versión y, además, afirman que esa carta fue producto de un chantaje del propio Pastrana y su médico de cabecera de la época, Santiago Rojas, quien, según el correo electrónico, tuvo reuniones con ambos narcotraficantes en la cárcel La Picota para llevar a cabo la creación de la tan polémica carta que mencionó Pastrana en la CEV.