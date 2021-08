Este martes, Andrés Pastrana se convierte en el quinto expresidente en dar su testimonio ante la Comisión de la Verdad. Luego de expresar su intención de contribuir a tejer la verdad sobre el conflicto armado, la entidad y el equipo del exjefe de Estado acordaron que su verdad sobre el narcotráfico, el Plan Colombia, los militares, el proceso de paz con las extintas Farc durante su gobierno en San Vicente del Caguán, y la dimensión internacional del conflicto, entre otros varios temas, sería transmitida para que el país la escuchara.

En esta ocasión, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, reiteró que escucha el testimonio de Pastrana y lo recibe para entender qué pasó en el conflicto armado. No obstante, le aclaró que la Comisión no acepta “argumentos de autoridad”, una frase en la que De Roux ha insistido en cada encuentro con Ernesto Samper, Juan Manuel Santos, César Gaviria, Álvaro Uribe, y ahora él, siendo todos los expresidentes vivos que han asistido voluntariamente a la institución creada del Acuerdo de Paz.

¿Por qué Pastrana decidió asistir a la Comisión de la Verdad?

El expresidente Andrés Pastrana explicó al país y al padre De Roux que no se está allí para defender su gobierno (1998-2002), sino para hablar de hechos de la historia y que estos se defiendan por sí mismos. Insistió que sin el “Plan Colombia no hubiera existido posteriormente la seguridad democrática”, (línea principal de trabajo del expresidente Uribe), y que sin ambas y sin los procesos de paz anteriores, la paz firmada con las antiguas Farc no hubiera sido posible.

Según dijo, da su versión sobre el complejo entramado de la guerra en Colombia porque tiene un “deber moral”. “Las nuevas generaciones no pueden quedarse con una parte de la historia. Las víctimas y las nuevas generaciones deben conocer los esfuerzos por la paz, y por qué los exguerrilleros y exparamilitares prefirieron la violencia antes de la convivencia”, señaló.

En ese sentido, reiteró una convicción: que invirtió todo su capital político en buscar la paz, a pesar de haber vivido de cerca los efectos del conflicto. Andrés Pastrana recordó que fue secuestrado por Pablo Escobar, como también algunos de los familiares de su esposa. Aprovechó, además, para referirse al expresidente Juan Manuel Santos y la esperanza que tiene por de entregar su versión de los hechos para que la Comisión entregue a Colombia “un informe final imparcial, sin sesgos ideológicos y sin exculpaciones políticas”.

“ Aún no logro entender por qué Santos desperdició un consenso histórico alrededor de los acuerdos de La Habana, en una reunión en la Casa de Nariño, después del plebiscito. Salió con esa mancha del resultado mayoritario. Le propuse a Juan Manuel Santos en construir sobre lo construido en vez de destruir todo el acuerdo”, comentó.

El expresidente Pastrana también indicó que la prórroga del mandato de la Comisión de la Verdad es necesario para completar su labor. También, volvió al pasado para dar un abrebocas sobre el conflicto durante su gobierno: “Era el momento en que la economía y las relaciones estuvieron en su peor momento, cuando el auge del narcotráfico. La relación entre esos factores era una realidad. Acababan de pasar las tomas de Las Delicias, Miraflores, entre otras. Las Farc y el Eln tenían más de 3.000 secuestrados, el narcotráfico había hecho que nos convirtiéramos en el mayor productor de cocaína y el proveedor de heroína en los estados Unidos. ”, afirmó.

“Samper sí sabía de los ingresos de los dineros del narcotráfico en su campaña”

En su testimonio sobre cómo el narcotráfico inundó todos los aspectos de la vida social y política del país, Pastrana insistió en una tesis: el expresidente Ernesto Samper sí sabía sobre el aporte ilegal a su campaña.

“Tanto fue el poder del narcotráfico que el cartel de Cali financió la campaña de Ernesto Samper. Una carta firmada por los hermanos Rodríguez Orejuela afirman que Samper sí sabía de los ingresos de los dineros del narcotráfico en su campaña. Diferentes narcotraficantes financiaron la campaña de Ernesto Samper, incluso el Chapo Guzmán ha dicho que la financió”, agregó. También destacó las supuestas alianzas entre las Farc y Pablo Escobar y que este financió el ataque al Palacio de Justicia.

El paramilitarismo y los derechos humanos en el gobierno Pastrana

En su intervención, el expresidente Pastrana dijo ante la Comisión de la Verdad que los grupos armados estuvieron en auge durante su gobierno. Por eso, expresó, sus políticas no solo se trataron de combatir el paramilitarismo, sino también de retomar una apuesta por los derechos humanos. “Sin respeto a los derechos humanos no hay legitimación de los mismos. Esto fue un mal que se venía realizando desde tiempo atrás. Muchos creyeron que era una forma de protegerse de la guerrilla, pero como lo dije en ese entonces y lo digo hoy, no pueden pararse sobre los hombros del diablo para alcanzar el cielo”, manifestó.

En ese sentido, añadió que fue por esa necesidad de respetar los derechos humanos, encargó al entonces vicepresidente, Gustavo Bell de la aplicación y el diseño de una política de derechos humanos. “Mi gobierno expuso los lineamientos generales para el respeto y el acatamiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Además de su acatamiento, se buscaría tipificar las conductas castigadas por el capítulo tercero de los convenios de Ginebra”, contó.

Por eso fue que en diciembre de 1998, dijo, se creó un comité especial para impulsar las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos en el marco de la guerra, y solicitó la ampliación de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia.

Además de esa defensa sobre la acción de su administración en materia de derechos humanos, Pastrana destacó que su lucha contra el paramilitarismo fue algo esencial en su gobierno. “Su labor debía ser perseguida”, puntualizó, recordando que crearon un centro de coordinación en contra de los grupos autodefensa.

“Se dieron de baja a 350 de sus miembros y se capturaron a 850 miembros de las autodefensa. Para prevenir cualquier apoyo, se extendió al comandante de la fuerza militar la facultad de retirar discrecionalmente al que incurriera en esas conducta por acción u omisión. Mi gobierno ordenó suspender las entregas de licencias a la convivir, tras las denuncias de que eran fachadas del paramilitarismo”, rememoró ante el padre Francisco de Roux.

En desarrollo.