En el Congreso, Jineth Bedoya presentó la ley No es Hora de Callar

Este 9 de septiembre, Jineth Bedoya presenta el Fondo No es Hora de Callar. Esta política de Estado busca brindar apoyo psicológico, jurídico y económico a las mujeres periodistas que hayan sido víctimas de violencia de género en el ejercicio de su profesión, además de prevenir y proteger a las comunicadoras de posibles agresiones y amenazas. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Este lunes el Gobierno presentó en el Congreso de la República la ley 2368 de 2024, una de las medidas de reparación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le ordenó al Estado colombiano por hallarlo responsable en los hechos de violencia que tuvo que vivir la periodista Jineth Bedoya el 25 de mayo del 2000. Esta ley, que lleva como nombre Fondo No es Hora de Callar, prevé investigar y proteger a las mujeres periodistas de la violencia de género que pueden sufrir en el ejercicio de sus funciones. Esta ley es el resultado de un trabajo que Bedoya construyó desde la transformación de su dolor.

El objetivo del fondo es brindar apoyo psicológico, jurídico y económico a las mujeres periodistas que hayan sido víctimas de violencia de género en el ejercicio de su profesión, además de prevenir y proteger a las comunicadoras de posibles agresiones y amenazas. “Lo que me sucedió, me llevó a escribir medidas que parecían incansables. No es Hora de Callar, inició como una frase y ahora es una política de Estado”, dijo Jineth Bedoya.

Los recursos serán administrados por el Ministerio de Igualdad y estará reglamentada por el Gobierno Nacional, con la participación de la periodista Jineth Bedoya Lima y la Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP). El Estado deberá presentar informes periódicos durante cinco años ante la Corte IDH, y se estima que provengan del Presupuesto General de la Nación; que corresponde a un monto anual de US$500.000 para la constitución y mantenimiento del fondo.

El evento, que tuvo lugar en el Salón de la Constitución, contó con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo; las periodistas Claudia Julieta Duque, quien fue víctima de tortura psicológica por parte del DAS; Lina Barretos, periodista de Publimetro en Barranquilla; Dora Muñoz, comunicadora del Cauca y Carmén Rosa Pabón, comunicadora de Arauca. Todas ellas hablaron sobre la importancia de este fondo para visibilizar la violencia que sufren las mujeres periodistas y comunicadoras en sus labores.

