En fotos: así fue la primera audiencia de reconocimiento de las Farc por secuestro

Otro de los intervinientes en la audiencia fue el teniente (r) Raimundo Malagón, secuestrado en 19998 y liberado durante la Operación Jaque en 2008, quien ha sido un crítico de la JEP. "El bien más preciado para el hombre, como decía Cervantes, es la libertad. Y fue arrebatada, no solamente para los soldados, policías y políticos, sino para un gran cúmulo de la sociedad colombiana. Todos recordamos las pescas milagrosas, los secuestros selectivos, etc. Pensé mucho para venir acá, pero este es un compromiso con la historia, no asistir sería como dejar una página en blanco", expresó el teniente en retiro.

Foto: Cortesía JEP