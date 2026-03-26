En imágenes: así fue el homenaje a los 69 uniformados muertos en accidente de avión Hércules

Mientras en el Hospital Militar de Bogotá se encuentran la mayoría de los 57 sobrevivientes, en la plaza del Monumento a los Caídos decenas de velas se encendieron en memoria de los 69 uniformados que perdieron la vida en el accidente aéreo, que es hasta ahora el peor de la fuerza pública colombiana. La jornada en la capital inició a las seis de la tarde, en medio de la lluvia. Al tiempo, se realizaron homenajes en otras ciudades como Medellín y Popayán, para un total de 12 congregaciones en todo el país.

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