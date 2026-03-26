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En imágenes: así fue el homenaje a los 69 uniformados muertos en accidente de avión Hércules

Militares y civiles se reunieron en la tarde del 25 de marzo en el Monumento a los Caídos, en Bogotá, para homenajear a los 126 militares que estuvieron en el accidente del avión Hércules, ocurrido el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo (Putumayo).

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Redacción Judicial
26 de marzo de 2026 - 01:19 p. m.
Un pequeño grupo de civiles y miembros de la fuerza pública se resguardó bajo sus paraguas en medio del Monumento a los Caídos. Con velas que iluminaban la noche en la capital, se dio el último adiós a los 69 uniformados que murieron en el accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo (Putumayo).
Foto: Santiago Ramírez Marín

Mientras en el Hospital Militar de Bogotá se encuentran la mayoría de los 57 sobrevivientes, en la plaza del Monumento a los Caídos decenas de velas se encendieron en memoria de los 69 uniformados que perdieron la vida en el accidente aéreo, que es hasta ahora el peor de la fuerza pública colombiana. La jornada en la capital inició a las seis de la tarde, en medio de la lluvia. Al tiempo, se realizaron homenajes en otras ciudades como Medellín y Popayán, para un total de 12 congregaciones en todo el país.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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