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En imágenes: así se vivió el desfile militar del 20 de julio en Colombia

Este lunes, cerca de 6.000 uniformados de las Fuerzas Militares desfilaron en conmemoración de los 216 años de Independencia de Colombia.

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Redacción Judicial
20 de julio de 2026 - 08:43 p. m.
El desfile militar en Bogotá inició sobre las 9:00 de la mañana a las afueras del Centro Comercial Gran Plaza del Ensueño.
Foto: Fuerzas Militares

Con motivo de los 216 años de la Independencia de Colombia, miles de integrantes de las Fuerzas Militares desfilaron por las calles de Bogotá. La jornada contó con la participación de diferentes cuerpos especiales, que marcharon acompañados por bandas marciales, vehículos tácticos y unidades caninas.

El desfile militar comenzó sobre las 9:00 de la mañana en el suroccidente de la capital colombiana. Miles de ciudadanos asistieron al recorrido para saludar a los uniformados y ondear las banderas durante la conmemoración.

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Por Redacción Judicial

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