En imágenes: así se vivió el desfile militar del 20 de julio en Colombia

Con motivo de los 216 años de la Independencia de Colombia, miles de integrantes de las Fuerzas Militares desfilaron por las calles de Bogotá. La jornada contó con la participación de diferentes cuerpos especiales, que marcharon acompañados por bandas marciales, vehículos tácticos y unidades caninas.

El desfile militar comenzó sobre las 9:00 de la mañana en el suroccidente de la capital colombiana. Miles de ciudadanos asistieron al recorrido para saludar a los uniformados y ondear las banderas durante la conmemoración.

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