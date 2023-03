En imágenes: el hacinamiento de las estaciones de policía en el sur de Bogotá

La crisis de hacinamiento, aunque es notable, no es el único problema que padecen los privados de libertad. Denunciaron poca celeridad en sus proceso judiciales, reciben visitas cada cuatro meses, no les permiten hacer llamadas telefónicas y no tienen espacio para tomar el sol porque las estaciones no cuentan con esos lugares.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada