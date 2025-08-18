En imágenes: las vidas y destinos de Diana Turbay y Miguel Uribe Turbay

Las vidas de Diana Turbay y Miguel Uribe Turbay estuvieron unidas por el vínculo de ser madre e hijo y por el destino trágico, marcado por la violencia. Ambos nacieron en Bogotá. Ella, periodista, el 9 de marzo de 1950. Él, senador de la República, el 28 de enero de 1986. Diana pasó más de cuatro meses secuestrada por el cartel de Medellín y murió durante un rescate fallido, en Copacabana (Antioquia), el 25 de enero de 1991. Miguel estuvo 64 días internado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, tras un atentado el 7 de junio, y murió el 11 de agosto de 2025. Las imágenes dejan ver las trágicas coincidencias en sus vidas y los ciclos de violencia que repite Colombia.

