“En la lucha contra el narcotráfico, el país produce estadísticas y también muertos”, Tovar

Marcela Tovar, embajadora de Colombia en Viena Foto: Archivo Particular

Colombia busca poner en el centro de la discusión un tema clave en la lucha contra el narcotráfico: la corresponsabilidad de los países en un asunto que dejó de ser exclusivo de este lado del mundo. Para ello, ante la comunidad internacional que se reúne anualmente en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro, la embajadora de Colombia en Viena, Marcela Tovar, y la jefa de la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda, harán un nuevo corte de cuentas y expondrán, una vez...