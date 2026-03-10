Publicidad

Judicial
“En la lucha contra el narcotráfico, el país produce estadísticas y también muertos”, Tovar

Esta semana se lleva a cabo la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, una sesión clave en la que los países presentan sus políticas de lucha contra las drogas y sus impactos ante la comunidad internacional. En entrevista con El Espectador, la embajadora de Colombia en Viena (Suiza) habló sobre un tema central en el debate: la corresponsabilidad de los países en la guerra contra el narcotráfico, un asunto que dejó de ser unilateral.

Redacción Judicial
10 de marzo de 2026 - 02:04 p. m.
Marcela Tovar, embajadora de Colombia en Viena
Foto: Archivo Particular

Colombia busca poner en el centro de la discusión un tema clave en la lucha contra el narcotráfico: la corresponsabilidad de los países en un asunto que dejó de ser exclusivo de este lado del mundo. Para ello, ante la comunidad internacional que se reúne anualmente en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro, la embajadora de Colombia en Viena, Marcela Tovar, y la jefa de la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda, harán un nuevo corte de cuentas y expondrán, una vez...

Por Redacción Judicial

