En su primer día en Colombia, la CIDH sostuvo reuniones con las altas cortes

Este lunes 15 de abril inició la visita "in loco" de la CIDH. En su primer día, el órgano internacional sostuvo un encuentro con la Corte Suprema de Justicia. Foto: Cortesía CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Colombia en la mañana de este lunes 15 de abril para su visita in loco, con el fin de evaluar la situación de derechos humanos en el país. En sus primeras horas en suelo colombiano, el comisionado José Luis Caballero señaló que su presencia en más de ocho departamentos se realizará con el fin de adelantar encuentros con diferentes sectores y, a lo largo del día, sostuvieron reuniones con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

La delegación de la CIDH confirmó a través de sus redes sociales que sus primeras reuniones también se adelantaron con el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, y con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, así como con la mesa directiva del Congreso. “La Comisión agradece a la República de Colombia por su anuencia para realizar esta visita y el apoyo logístico para las reuniones y traslados”, señaló Caballero, quien también es relator de la Comisión para Colombia, en la mañana de este 15 de abril.

La intención de la CIDH es reunirse con figuras de los tres poderes del Estado, algo que empezó a hacer el organismo esta mañana. No obstante, de las altas cortes, la única que no asistió al encuentro de este lunes fue la Corte Constitucional. Fuentes cercanas al alto tribunal le dijeron a este diario que el encuentro se dará el miércoles 17 de abril con la Sala Plena de la Corte Constitucional.

Caballero, ante medios de comunicación, señaló que los encuentros de la Comisión también se realizarán con organizaciones de la sociedad civil para “escuchar el más amplio espectro de voces representativas de Colombia, entre ellas: personas indígenas, negras, raizales y palenqueras, campesinas, víctimas de desplazamiento forzado, mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas del reclutamiento forzado, personas defensoras de derechos humanos, privadas de libertad, periodistas, migrantes, representantes de la academia, de sindicatos y gremios empresariales, así como de partidos políticos”.

En esta nueva cita de la Comisión a Colombia (no venía al país desde 2012 bajo la modalidad de in loco), el órgano internacional trajo consigo varios avances para la participación de las organizaciones civiles. Por ejemplo, habilitó un canal de inscripción para socializar información de asuntos ligados a sus líneas de protección, atención o investigación. “Vemos muy positivo que la Comisión haya acogido la recomendación de organizaciones de derechos humanos de no hacer la visita solo en Bogotá”, asegura Jomary Ortegón, coordinadora de litigio internacional del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR).

Además de la capital, la CIDH estará en Antioquia, Cauca, Chocó, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. “Es muy necesaria su presencia en esos departamentos”, añadió Ortegón en diálogo con este diario.

El viernes 19 de abril, la CIDH realizará una rueda de prensa “en cuya ocasión, presentará las observaciones preliminares de la visita in loco que posteriormente serán publicadas en su página web. En esa ocasión podrán realizar las preguntas que consideren sobre la visita”, expresó Caballero.

