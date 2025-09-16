En vivo: “No borra el sufrimiento, pero es un acto de reconocimiento”, magistrado Suárez

La JEP acreditó 4.325 víctimas en el caso de secuestros, enmarcado en el caso 01. Foto: Óscar Pérez

Este 16 de septiembre el país conocerá la primera sentencia contra la última línea del Secretariado de las antigua guerrilla de las Farc. Durante los siete años de trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esta sentencia es la primera que será emitida por el caso 01, que recopiló toda la política de secuestro de las Farc.

Los máximos responsables, hoy condenados, de estos cautiverios son Rodrigo Londoño Echeverry, alias “Timochenko”; Jorge Torres Victoria, alias “Pablo Catatumbo”; Pastor Lisandro Alape Lascarro, alias “Pastor Alape”; Milton de Jesús Toncel, alias “Joaquín Gómez”; Julián Gallo Cubillos, alias “Carlos Antonio Lozada”; Rodrigo Granda Escobar, alias “Ricardo Téllez”; y Jaime Alberto Parra, alias “El médico”.

La jornada inició con las palabras del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli. “Esta mañana invocamos en esta sala de audiencias a todas y cada una de las personas que padecieron directamente el crimen del secuestro en Colombia, así como los vejámenes, torturas y violencia sexual que sufrieron durante sus largos y terribles cautiverios: campesinos, ganaderos, comerciantes, estudiantes, líderes políticos, integrantes de la Fuerza Pública, entre muchos otros colombianos”, expresó el magistrado Ramelli.

Asimismo, el togado aseguró que esta sentencia marca una nueva etapa procesal en la que “la restricción efectiva de los derechos de los responsables irá acompañada de trabajos destinados a restaurar a las víctimas, a las comunidades y a sus territorios. Durante más de cinco décadas, el pasado gobernó nuestro presente. Hoy, ese ciclo se rompe”. Además, agregó que en Colombia los crímenes de guerra y de lesa humanidad son investigados, juzgados y sancionados.

El magistrado Camilo Andrés Suárez anunció la sentencia de ocho años contra los siete exjefes de las Farc responsables directos del crimen de secuestro en Colombia: “Bajo este contexto, la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz profiere esta sentencia dentro del caso 01, denominado Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes atribuidos a las Farc, en la que se responsabiliza a los comparecientes y, en consecuencia, se les impone la máxima sanción prevista en este modelo de justicia”.

Según indicó el magistrado, esta decisión implica que los siete integrantes del último secretariado de las Farc sean declarados máximos responsables de la organización en el periodo comprendido entre 1993 y 2012 y penalmente responsables en calidad de autores por la comisión de crímenes de guerra.

El togado Suárez mencionó los casos más representativos en la modalidad de secuestro dentro del caso 01: “Entre las más representativas están las perversas pescas milagrosas, que consistían en detener vehículos en vías y secuestrar a sus ocupantes. También los secuestros planificados con estudio previo de víctimas, basados en inteligencia financiera, colaboración con bandas delictivas e incluso con aparatos estatales”.

Además, destacó los “secuestros vinculados a extorsión, pago de cuotas, incluyendo exigencias de pago por entrega de cadáveres, los secuestros políticos, urbanos, laborales y ganaderos”. El magistrado también mencionó una política implementada por las Farc desde 1998, en la que privaba de la libertad a militares, policías y civiles.

El magistrado Suárez aseguró que la sección examinó las implicaciones de las sanciones propias sobre el ejercicio de derechos políticos de los comparecientes sometidos y concluyó que tales sanciones son compatibles con el principio democrático y el marco constitucional de la transición.

Eso quiere decir que los sancionados no quedan inhabilitados en su participación política. “En consecuencia, la participación y sanción no se excluyen, se integran como un diseño constitucional, legal, dirigido a la paz estable y duradera”, agregó el togado.

