Juicio contra Álvaro Uribe: declara la exfiscal Hilda Niño Farfán

Exfiscal de Justicia y Paz, en audiencia Foto: Cristian Garavito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este martes 18 de marzo se da continuidad a la audiencia de juicio oral en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Al estrado han subido hasta el momento 14 testigos de la Fiscalía, quienes han respondido las preguntas del ente investigador y el contrainterrogatorio de la defensa del exmandatario. A esta hora habla otra testigo clave: la exfiscal Hilda Niño Farfán.

El nombre de la exfuncionaria tiene alta relevancia para el expediente, pues supuestamente le habrían ofrecido prebendas para beneficiar a Santiago Uribe Vélez, hermano del exmandatario, en procesos que se adelantaban en su contra por la creación del grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles”. Así mismo, Niño Farfán expuso que durante la gestión de Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo a la cabeza de la Fiscalía se habría gestado una persecución en contra de los hermanos Uribe.

Sin embargo, esos señalamientos no han sido probados, lo que generó que tanto Montealegre como Perdomo fueran acreditadas como víctimas dentro del proceso. Niño Farfán fue capturada en junio de 2017 por haber recibido sobornos de exnarcotraficantes a cambio de torcer procesos a su favor y abrirles la puerta en Justicia y Paz. Desde 2020 se encuentra en libertad condicional.

Durante estas diligencias, que ya cumplen 16 días, la Fiscalía busca probar que por órdenes del expresidente Uribe Vélez se enviaron emisarios a diferentes cárceles para obtener testimonios a su favor que lo desvincularan de su presunta participación en la creación de grupos paramilitares, más precisamente del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Hasta el momento han declarado 14 testigos, entre los que se destacan el senador Iván Cepeda, Juan Guillermo Monsalve, Deyanira Gómez, Enrique Pardo Hasche, Carlos Enrique Vélez, Carlos Eduardo López Callejas, Salvatore Mancuso e Iván Velásquez.

Siga en vivo el minuto a minuto de la diligencia de este 18 de marzo:

La exfiscal aseguró que, durante su proceso y una vez ya condenada, necesitaba un “abogado de experiencia”. En su declaración señaló que una compañera de patio le recomendó al abogado Diego Cadena, quien visitó a la exfiscal en la cárcel El Buen Pastor. Según Niño Farfán, no sintió afinidad con él como abogado. “A mí me preguntan si me mencionó a Uribe, pero no, ¿por qué me iba a mencionar a Uribe si nos reunimos para atender un tema mío?”, dijo.

La exfiscal aseguró que, durante la gestión de Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo al frente de la Fiscalía, se llevó a cabo un “complot judicial” contra el expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago, con el objetivo de implicarlos con la creación de grupos paramilitares.

La fiscal Marlenne Orjuela llama su decimoquinta testigo: la exfiscal Hilda Niño Farfán. Inicialmente su declaración estaba agendada para el jueves 20 de marzo. El nombre de la exfuncionaria tiene alta relevancia para el expediente, pues supuestamente le habrían ofrecido prebendas para beneficiar a Santiago Uribe Vélez, hermano del exmandatario, en procesos que se adelantaban en su contra por el expediente de la creación del grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles”. Así mismo, Niño Farfán expuso que durante la gestión de Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo a la cabeza de la Fiscalía se habría gestado una persecución en contra de los hermanos Uribe.

La jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal de Bogotá, da inicio a la audiencia de juicio oral de este martes 18 de marzo. En cabeza de la defensa del exmandatario está el abogado Juan Felipe Amaya.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.