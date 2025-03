Juicio contra Uribe: declara Juan Carlos “El Tuso” Sierra, testigo número 13

Resume e infórmame rápido

Este viernes 14 de marzo se da continuidad a la audiencia de juicio oral en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Al estrado han subido hasta el momento nueve testigos de la Fiscalía, quienes han respondido las preguntas del ente investigador y el contrainterrogatorio de la defensa del exmandatario.

Hasta el momento han pasado en dos breves interrogatorios el excandidato a la Cámara de Representantes, Juan Manuel Daza, y el político huilense Hernando Mauricio Romero. Ambos dieron algunas luces sobre la participación de Álvaro Hernán Prada y sus comunicaciones con el expresidente Uribe Vélez en 2018. Ahora, sigue la declaración de uno de los testigos claves del caso: Juan Carlos Sierra Ramírez, alias El Tuso.

En la pasada diligencia del 13 de marzo, al estrado subieron Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, y Rodrigo Vidal Perdomo. El primero habló sobre sus contactos con el testigo Juan Guillermo Monsalve, a quien intentó persuadir de retractarse de haber vinculado al expresidente Álvaro Uribe Vélez con la creación de grupos paramilitares en la Hacienda Guacharacas durante una entrevista en 2011 a Iván Cepeda.

Alias Caliche, además, habló de sus comunicaciones con el entonces representante a la Cámara por el Huila, Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático. El testigo manifestó que habló con el actual magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) pero que ni él ni Uribe Vélez lo mandaron a buscar la retractación de Monsalve. López Callejas reiteró que no conoció ni nunca habló con el exjefe de Estado. Rodrigo Vidal Perdomo, por su parte, mencionó las repetidas llamadas de Parada y Uribe, pero negó que el expresidente fuera puesto en altavoz.

Hasta el momento han pasado por el estrado el senador Iván Cepeda, el testigo Juan Guillermo Monsalve, su exesposa Deyanira Gómez, el abogado Héctor Romero, el recluso Enrique Pardo Hasche, la exasesora de marketing del Centro Democrático Victoria Jaramillo, Ricardo Williamson (cuñado de Pardo Hasche) y la investigadora del CTI Luz Mireya López, Carlos Eduardo López Callejas (alias Caliche), Rodrigo Vidal Perdomo y Juan Manuel Daza.

Siga en vivo el minuto a minuto de la diligencia de este viernes 14 de marzo:

Juan Carlos Sierra Ramírez, alias El Tuso, uno de los testigos claves en el expediente, declara desde Estados Unidos.

Juan Carlos "El Tuso" Sierra, testigo en el caso Uribe.

Luego de terminar las preguntas de la Fiscalía y un breve contrainterrogatorio por parte del abogado Jaime Granados, el expresidente Álvaro Uribe Vélez realiza su defensa material, y le pregunta al testigo si en algún momento lo llamo para pedirle buscar a Juan Guillermo Monsalve o algún otro preso, a lo que el testigo que responde que no. Así mismo, Uribe Vélez le preguntó a Marroquín si en algún momento tuvo conocimiento de que el exjefe de Estado llamara a Caliche o Rodrigo Vidal para pedirles que hablaran y tratan de convencer a Monsalve. “No señor”, responde el testigo.

Comparece de forma virtual Mauricio Marroquín desde un centro de servicios judiciales en Neiva (Huila). El testigo inicia diciendo que sí conoce a Rodrigo Vidal Perdomo y que sostuvo contactos con Álvaro Hernán Prada. “La única vez que vi a Caliche fue una vez que estaba con Rodrigo, nunca antes lo había visto”, agregó.

En un breve interrogatorio, el testigo afirmó que no conoció en ningún momento ni a Carlos López Callejas, alias Caliche, ni a Rodrigo Vidal Perdomo. Juan Manuel Daza dice que él no pudo haber sido quien habló con ninguna de estas dos personas ni con Álvaro Hernán Prada. Él fue señalado de haber hablado con este último, quien lo reseñó como una persona que trabaja en la UTL del entonces senador Uribe. Sin embargo, Daza señaló que no pertenecía a la UTL en 2018, pues estaba en su campaña a la Cámara de Representantes y apoyando la campaña a la Presidencia de Iván Duque.

La jueza Sandra Liliana Heredia manifestó que fue abordada por el testigo Marroquín a la salida de la audiencia del 13 de marzo, quien le dijo que no podía asistir de forma presencial al juzgado para la diligencia de este viernes. La jueza le dijo al testigo que esa situación debía resolverla con la Fiscalía. Ante esa situación, la defensa de Uribe Vélez, en cabeza del abogado Jaime Granados, reconoció la transparencia de la togada al mencionar ese hecho, pues ninguna de las partes intervinientes está autorizada para hablar con la jueza del caso fuera de los estrados judiciales. La declaración, entonces, la inicia Juan Manuel Daza, mientras que Marroquín es ubicado en Neiva en un centro de servicios judiciales.

La jueza Sandra Liliana Heredia instala la audiencia de este viernes 14 de marzo y llama al estrado a Mauricio Marroquín. Sin embargo, el testigo tuvo que irse de Bogotá y retornar a Neiva (Huila). Por eso, las preguntas las responde inicialmente Juan Manuel Daza, excandidato a la Cámara de Representantes en 2018 y exviceministro del Interior.

