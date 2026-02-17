Logo El Espectador
“Encontrar a Camilo es un antídoto contra el escepticismo”: directora Unidad de Búsqueda

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) entregó este domingo, 15 de febrero, los restos del padre Camilo Torres, después de 60 años de su fallecimiento. En una ceremonia discreta en una de las oficinas de la entidad, la directora Luz Janeth Forero le entregó al padre Javier Giraldo, quien activó la solicitud de búsqueda hace siete años, un cofre con las estructuras óseas del sacerdote que se unió a las filas de la guerrilla del ELN en 1965. En entrevista con El Espectador, la directora de la UBPD explicó el proceso de hallazgo y detalló las lecciones que deja esta búsqueda para encontrar al resto de desaparecidos en el país.

Paulina Mesa Loaiza
17 de febrero de 2026 - 02:01 p. m.
Directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Unidad de Búsqueda ha realizado varias búsquedas catalogadas como complejas en el país, pero ¿Por qué esta es una búsqueda sin precedentes?

En primer lugar, por la vieja data. Estamos hablando de 60 años atrás. Podríamos decir que es el más antiguo. En segundo lugar, aquí hubo un ejercicio sistemático de ocultamiento del cuerpo. Todo lo que se hizo para tratar de ocultar ese cuerpo fue evidente, porque sino, lo hubiesen encontrado hace muchos años. Eso pone retos no solo investigativos, sino también forenses. Estamos hablando de...

Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
Carlos (63194)Hace 11 minutos
Vale la pena hacerle un mausoleo, en un centro académico, a un guerrilero terrorista y criminal como lo fue Camilo Torres?
