“Encontrar a Camilo es un antídoto contra el escepticismo”: directora Unidad de Búsqueda

Directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
La Unidad de Búsqueda ha realizado varias búsquedas catalogadas como complejas en el país, pero ¿Por qué esta es una búsqueda sin precedentes?
En primer lugar, por la vieja data. Estamos hablando de 60 años atrás. Podríamos decir que es el más antiguo. En segundo lugar, aquí hubo un ejercicio sistemático de ocultamiento del cuerpo. Todo lo que se hizo para tratar de ocultar ese cuerpo fue evidente, porque sino, lo hubiesen encontrado hace muchos años. Eso pone retos no solo investigativos, sino también forenses. Estamos hablando de...
Por Paulina Mesa Loaiza
Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
