Encuentran el cuerpo sin vida de hermano de alias “Chiquito Malo”, líder del Clan del Golfo

Alias "Chiquito Malo" lidera el Clan del Golfo desde la captura y extradición de "Otoniel", en 2022. Foto: El Espectador

Este lunes 17 de noviembre se conoció información relacionada con la muerte de una persona identificada como Luis Elías Ávila Hernández, quien sería hermano medio de Jobanis de Jesús Ávila, alias “Chiquito Malo”, el máximo líder del Clan del Golfo y uno de los hombres más buscados del país. El cuerpo de esta persona fue hallado en horas de la madrugada en una zona rural.

Información de fuentes reservadas le dijeron a El Espectador que en horas de la madrugada fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona, al parecer, tras un siniestro vial. El hallazgo fue sobre las 5:00 de la mañana, en el corregimiento de Nueva Colonia, en Turbo (Antioquia). Fue trasladado al hospital de Turbo y allí se confirmó que tenía impactos de arma de fuego.

Ávila Hernández, quien tenía una anotación judicial por lesiones personales, sería hermano medio de alias “Chiquito Malo”. Este es el hombre que asumió el rol de máximo líder del Clan del Golfo tras la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, en mayo de 2022. Las autoridades norteamericanas también lo pidieron en extradición por narcotráfico.

Noticia en desarrollo...

