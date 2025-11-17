Logo El Espectador
Encuentran el cuerpo sin vida de hermano de alias “Chiquito Malo”, líder del Clan del Golfo

Según la información que se conoce hasta el momento, inicialmente se creía que esta persona había muerto por cuenta de un siniestro vial. Sin embargo, al ser trasladado a un centro asistencial, se confirmó que el cuerpo tenía heridas de arma de fuego. Esto se sabe hasta el momento.

Redacción Judicial
17 de noviembre de 2025 - 05:38 p. m.
Alias "Chiquito Malo" lidera el Clan del Golfo desde la captura y extradición de "Otoniel", en 2022.
Alias "Chiquito Malo" lidera el Clan del Golfo desde la captura y extradición de "Otoniel", en 2022.
Foto: El Espectador
Este lunes 17 de noviembre se conoció información relacionada con la muerte de una persona identificada como Luis Elías Ávila Hernández, quien sería hermano medio de Jobanis de Jesús Ávila, alias “Chiquito Malo”, el máximo líder del Clan del Golfo y uno de los hombres más buscados del país. El cuerpo de esta persona fue hallado en horas de la madrugada en una zona rural.

Información de fuentes reservadas le dijeron a El Espectador que en horas de la madrugada fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona, al parecer, tras un siniestro vial. El hallazgo fue sobre las 5:00 de la mañana, en el corregimiento de Nueva Colonia, en Turbo (Antioquia). Fue trasladado al hospital de Turbo y allí se confirmó que tenía impactos de arma de fuego.

Ávila Hernández, quien tenía una anotación judicial por lesiones personales, sería hermano medio de alias “Chiquito Malo”. Este es el hombre que asumió el rol de máximo líder del Clan del Golfo tras la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, en mayo de 2022. Las autoridades norteamericanas también lo pidieron en extradición por narcotráfico.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

PEDRO CASTIBLANCO REYES(85266)Hace 13 minutos
el tipíco ajuste de cuentas entre narcos, ganaderos, caballistas, candidatos presidenciales, esmeralderos, "gente de bien"
