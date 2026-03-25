Entre llamas y barro: así fue el rescate tras el accidente del avión Hércules

128 militares iban a bordo del avión Hércules C-130 accidentado el pasado 23 de marzo. Foto: EFE - MiPutumayo.com.co

Antes de que la fuerza pública llegara con refuerzos para evacuar a los heridos y los cuerpos tras el accidente del avión Hércules el pasado 23 de marzo, la primera ayuda llegó de los habitantes de Puerto Leguízamo (Putumayo). Luego de que la aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) perdiera altura y se cayera aproximadamente a un kilómetro y medio de la pista de despegue, personas llegaron caminando y en motocicletas para comenzar a sacar a los primeros sobrevivientes. Un día después de la tragedia, las Fuerzas Militares...