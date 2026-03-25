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Entre llamas y barro: así fue el rescate tras el accidente del avión Hércules

Los habitantes de Puerto Leguízamo fueron los primeros en llegar al lugar del accidente del avión Hércules y, a pie y en motocicletas, comenzaron a rescatar a los sobrevivientes en medio del fuego y el humo. Su reacción inmediata marcó las primeras horas de una tragedia que dejó 69 militares muertos y decenas de heridos.

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Valentina Gutiérrez Restrepo
25 de marzo de 2026 - 02:00 a. m.
128 militares iban a bordo del avión Hércules C-130 accidentado el pasado 23 de marzo.
128 militares iban a bordo del avión Hércules C-130 accidentado el pasado 23 de marzo.
Foto: EFE - MiPutumayo.com.co

Antes de que la fuerza pública llegara con refuerzos para evacuar a los heridos y los cuerpos tras el accidente del avión Hércules el pasado 23 de marzo, la primera ayuda llegó de los habitantes de Puerto Leguízamo (Putumayo). Luego de que la aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) perdiera altura y se cayera aproximadamente a un kilómetro y medio de la pista de despegue, personas llegaron caminando y en motocicletas para comenzar a sacar a los primeros sobrevivientes. Un día después de la tragedia, las Fuerzas Militares...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

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