Entre masacres y ríos de muerte, víctimas en el Magdalena Medio exigen verdad en la JEP

Son 35 los comparecientes de la fuerza pública que han entregado sus versiones sobre las alianzas entre uniformados y paramilitares en el Magdalena Medio. Foto: JEP

“Tengo 50 años de edad y 36 de impunidad”. Esa fue la frase con la que Damaris Vargas Quiroga, hija del líder campesino Josué Vargas Matéus, asesinado el 26 de febrero de 1990 en Cimitarra (Santander), le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que no deje de ahondar en las relaciones entre fuerza pública y paramilitares que durante años existieron en los departamentos y municipios del Magdalena Medio. “Nacimos y crecimos en un entorno en el que veíamos cómo amenazaban a nuestros padres y a nuestros líderes, violaban a nuestras...