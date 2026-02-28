Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Entre masacres y ríos de muerte, víctimas en el Magdalena Medio exigen verdad en la JEP

Este 27 y 28 de febrero, víctimas del caso 08 de la JEP se encontraron en Barrancabermeja para adelantar la primera audiencia de observaciones sobre el subcaso Magdalena Medio. Una diligencia clave, porque es la puerta de entrada para la imputación de máximos responsables del Ejército y de la Policía que cometieron graves crímenes en alianza con paramilitares en esa región del país. Las demandas siguen siendo las mismas: que no haya impunidad, que la verdad sea completa y que encuentren a los desaparecidos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
28 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
Son 35 los comparecientes de la fuerza pública que han entregado sus versiones sobre las alianzas entre uniformados y paramilitares en el Magdalena Medio.
Son 35 los comparecientes de la fuerza pública que han entregado sus versiones sobre las alianzas entre uniformados y paramilitares en el Magdalena Medio.
Foto: JEP

“Tengo 50 años de edad y 36 de impunidad”. Esa fue la frase con la que Damaris Vargas Quiroga, hija del líder campesino Josué Vargas Matéus, asesinado el 26 de febrero de 1990 en Cimitarra (Santander), le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que no deje de ahondar en las relaciones entre fuerza pública y paramilitares que durante años existieron en los departamentos y municipios del Magdalena Medio. “Nacimos y crecimos en un entorno en el que veíamos cómo amenazaban a nuestros padres y a nuestros líderes, violaban a nuestras...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

JEP

Jurisdicción Especial para la Paz

Barrancabermeja

Magdalena Medio

Paramilitares

AUC

Ecopetrol

Conflicto armado

Masacres

Río Magdalena

Desaparecidos

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.