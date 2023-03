Entregan a fundación de medallista olímpica un gimnasio que pertenecía a corruptos

Petro entregó el gimnasio a la fundación de Ubaldina Valoyes. Foto: Cortesía SAE

La medallista olímpica Ubaldina Valoyes, que ganó bronce en levantamiento de pesas en los Juegos Olímpicos de Londres (2012), administrará ahora un gimnasio en Villavicencio (Meta). Lo singular es que el establecimiento le pertenecía a personas procesadas por corrupción. La Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar los bienes en extinción de dominio, la nombró “gerente popular” del lugar, con lo cual la deportista podrá utilizarlo para la formación de jóvenes en el deporte.

Se trata del gimnasio Gym Box Plaza Villavicencio, que según la SAE, “fue incautado por actos de corrupción de personas relacionadas con la contratación pública de la región”. Luego de que la Fiscalía iniciara un proceso de extinción de dominio y quedara bajo administración de esta entidad, ahora reabrirá sus puertas estrenando además una figura que el Gobierno de Gustavo Petro creó para que más personas puedan acceder a administrar bienes que son incautados a la mafia.

El propio Petro estuvo en el acto de entrega del gimnasio a la deportista y aseguró: “Este tipo de bienes van a tener ese futuro, una Gerencia Popular”. Es decir, “queda en manos de una persona que no es una senadora, no es un testaferro del narcotráfico; es una gloria del deporte”, señaló, refiriéndose a Valoyes. Además, fue claro en que el bien “es hoy propiedad de la SAE, no se va a transferir simplemente lo entregamos en administración”.

Además de los 36 niños de escasos recursos que atiende la fundación de Valoyes y que ahora podrán formarse en un espacio propicio como pesistas, la comunidad aledaña podrá continuar pagando el servicio del gimnasio, ubicado en la vía que conduce al municipio de Restrepo, Meta. “Antiguos usuarios y vecinos podrán retomar sus labores competitivas, con el fin de aportar a la sostenibilidad de esta iniciativa”, añadió la SAE en el comunicado.

Según explicó la SAE, esta figura de gerentes y depositarios populares consiste en “delegar la función de administrar sus activos (en extinción de dominio) en las organizaciones sociales, comunitarias, populares, solidarias, campesinas y étnicas dando un gran paso al reconocimiento de estas formas asociativas que tienen la capacidad de generar productividad y valor público al desarrollo del País”. El piloto de la figura de gerentes populares se inaugura, entonces, con Ubaldina Valoyes.

Además de la entrega de este gimnasio, la SAE ha entregado fincas y otros predios a asociaciones campesinas para que les saquen provecho, como parte de la reforma rural del Gobierno. Según explicó el presidente de la Sociedad, Daniel Rojas Medellín, “ante la concentración de bienes administrados en unos pocos, creamos las gerencias populares. Los activos de la SAE al alcance de la economía popular”.

