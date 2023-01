Envían a la cárcel a presunto asesino de menor de 10 años en Pitalito, Huila

Este sería el presunto asesino de la menor de 10 años en Pitalito, Huila. Foto: Cortesía

Un juez de Pitalito, Huila, envió a la cárcel a Jonathan Francisco García Tapias, señalado como presunto asesino de una menor de 10 años de edad el pasado 27 de enero de 2023. Según la investigación de la Fiscalía, los hechos sucedieron en una vivienda del barrio La Virginia de ese municipio, a donde llegó el hombre de 27 años de edad y, al parecer, hirió a la menor con un arma blanca. La abuela de la víctima y su mascota intentaron auxiliarla, pero también fueron atacados por García con un arma blanca.

La mujer de 67 años quedó gravemente herida mientras que el perro murió en la vivienda. Las dos víctimas fueron trasladadas a un hospital del municipio donde la menor falleció mientras que la abuela se encuentra en grave estado de salud. La rápida reacción de las autoridades, y gracias al aviso de la comunidad, se logró la captura del hoy procesado, a pocas cuadras de la vivienda donde ocurrieron los hechos.

“Al procesado (García Tapias) se le halló en su poder un cuchillo con el que, habría cometido el crimen; además, los uniformados observaron manchas de sangre en su ropa. La Fiscalía imputó a García Tapias como presunto autor de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y maltrato animal agravado”, informó la Fiscalía. El señalado asesino no aceptó los cargos y recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

La madre de la víctima fue entrevistada por Noticias Caracol y señaló: “Que esto no se quede impune, que no lo vuelvan a dejar salir nunca más. La mano de Dios es la única que hace justicia, pero que no vuelva a salir. Él tiene dos abogados, pero nosotros también vamos a hacer todo lo posible para que el peso de la ley le caiga encima”

