Envían a la cárcel al presunto asesino del coronel del Ejército Rafael Granados

Jean Pool Sánchez Gómez, presunto asesino del coronel del Ejército Rafael Granados Rueda, fue enviado a la cárcel. El hombre, al parecer, fue el sicario que disparó en contra del uniformado en Popayán (Cauca) en noviembre pasado y huyó con otra persona en una motocicleta.

Sánchez Gómez, quien fue capturado el pasado 26 de diciembre, en Jamundí (Valle del Cauca), se le imputaron los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, se recaudaron pruebas como los videos de las cámaras de seguridad de la zona, en los que se vería cómo Sánchez Gómez, al parecer, esperó al teniente coronel en un establecimiento de comercio. Al dejar el militar el lugar, este hombre lo habría seguido para interceptarlo y dispararle.

Igualmente, dice el ente investigador, quedó registrada la ruta que utilizó para escapar del lugar. Inicialmente, señala la Fiscalía, Sánchez Gómez “descendió de la motocicleta, se quitó un buzo y el casco, y finalmente tomó un bus intermunicipal con destino a El Bordo (Cauca)”.

A pesar de la evidencia, el hombre no aceptó los cargos y, por orden de una juez penal de control de garantías, fue enviado de manera preventiva a una cárcel. Durante su captura, dice la Fiscalía, fueron incautadas un arma traumática, dos celulares y una motocicleta.

El crimen ocurrió en la zona de La Toscana, al norte de Popayán (Cauca), entre el colegio Champagnat y la glorieta cercana a las casas fiscales. Se supo que el carro en el que se transportaba el uniformado perdió el control tras una serie de disparos, y terminó estrellado cerca de las viviendas.

Aunque unidades de emergencia llegaron rápidamente al lugar y trasladaron al militar a un centro asistencial, lugar al que ingresó aún con signos vitales, falleció por la gravedad de las heridas.

