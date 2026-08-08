“Epa Colombia” fue enviada a la cárcel de Ibagué por orden del presidente De la Espriella

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor. Foto: Captura Caracol Televisión

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Una de las primeras decisiones que tomó el nuevo presidente Abelardo de La Esprilla está relacionada con la reubicación de 117 personas que están privadas de la libertad. En medio de su posesión, realizada el pasado 7 de agosto en Cali, se conoció que el INPEC estaba trasladando a los principales capos del crimen organizado de Medellín y que estaban presas en la cárcel de máxima seguridad de Itaguí.

Los traslados de estos jefes criminales, que venían participando en la política de paz total con el Gobierno de Gustavo Petro, están relacionados con mal comportamientos tras las rejas.

Por ese mismo motivo, el nuevo primer mandatario también ordenó el traslado de Daneydis Barrera, más conocida en redes sociales como Epa Colombia.

La popular creadora de contenido estuvo recluida en la cárcel de mujeres El Buen Pastor en Bogotá,pasó a una guarnición militar y ahora estará en la cárcel de máxima seguridad La Picaleña, en Ibagué.

Durante su permanencia en prisión, Epa Colombia habría protagonizado algunos episodios relacionados con la convivencia, además de presuntamente ingresar teléfonos celulares y un vehículo de alta gama. También se ha señalado que, mientras estaba recluida en Bogotá, habría recurrido a varios procedimientos estéticos.

Esta decisión llega luego de más de un año de la captura de Daneidy Barrera Rojas, quien recibió una condena de cinco años y tres meses de cárcel por los daños ocasionados a una estación de TransMilenio, en el sur de Bogotá, durante las protestas del paro nacional de 2019.

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