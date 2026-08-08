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“Epa Colombia” fue enviada a la cárcel de Ibagué por orden del presidente De la Espriella

La influencer hace parte de un listado de 117 personas privadas de la libertad a las que el nuevo gobierno modificó su centro de reclusión. Entre ellos también aparece los jefes criminales del área metropolitana de Medellín y una mujer condenada por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

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Redacción Judicial
08 de agosto de 2026 - 06:30 p. m.
Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor.
Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor.
Foto: Captura Caracol Televisión
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Una de las primeras decisiones que tomó el nuevo presidente Abelardo de La Esprilla está relacionada con la reubicación de 117 personas que están privadas de la libertad. En medio de su posesión, realizada el pasado 7 de agosto en Cali, se conoció que el INPEC estaba trasladando a los principales capos del crimen organizado de Medellín y que estaban presas en la cárcel de máxima seguridad de Itaguí.

Los traslados de estos jefes criminales, que venían participando en la política de paz total con el Gobierno de Gustavo Petro, están relacionados con mal comportamientos tras las rejas.

Por ese mismo motivo, el nuevo primer mandatario también ordenó el traslado de Daneydis Barrera, más conocida en redes sociales como Epa Colombia.

La popular creadora de contenido estuvo recluida en la cárcel de mujeres El Buen Pastor en Bogotá,pasó a una guarnición militar y ahora estará en la cárcel de máxima seguridad La Picaleña, en Ibagué.

Durante su permanencia en prisión, Epa Colombia habría protagonizado algunos episodios relacionados con la convivencia, además de presuntamente ingresar teléfonos celulares y un vehículo de alta gama. También se ha señalado que, mientras estaba recluida en Bogotá, habría recurrido a varios procedimientos estéticos.

Esta decisión llega luego de más de un año de la captura de Daneidy Barrera Rojas, quien recibió una condena de cinco años y tres meses de cárcel por los daños ocasionados a una estación de TransMilenio, en el sur de Bogotá, durante las protestas del paro nacional de 2019.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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Carlosé Mejía(19865)Hace 7 horas
Ya era justo que alguien le pusiera coto a los desmanes de esta impotable desadaptada.
Myriam Flechas Avella(35204)Hace 8 horas
Y que acaben con la vagabunderia de vencimiento de terminos en los delitos mas graves como homicidios, maltrato y abuso sexual a niños y feminicidio
Es mi opinión...(35380)Hace 9 horas
Que corrupción tan berraca en las cárceles, ojalá solucionen ese problema. Y adelantar la pena de muerte, pa no tener un poco de delincuentes disfrutando.
Lucila Castro de Sanchez(60806)Hace 10 horas
Ojalâ haga lo mismo con: los polîticos barranquilleros,costenos,cordobeses,guajiros y ponga en cintura a los mafiosos y condenados ,que estân ocupando curules y asientos en el CNE y otros. GRACIAS TIGRE !!
Lucila Castro de Sanchez(60806)Hace 11 horas
Es potestad del presidente? Creo que no !
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