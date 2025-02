Epa Colombia negó autorizar la tutela de su anterior abogado, Ómar Ocampo

Daneidy Barrera fue condenada a cinco años y tres meses de prisión por vandalizar una estación de TransMilenio en 2019 y difundir el acto en redes sociales. Foto: Instagram

La empresaria e influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, envió una carta en la que afirmó que la tutela presentada por su anterior abogado, Ómar Ocampo, fue radicada sin su autorización. El recurso buscaba que su hija de 10 meses fuera trasladada a prisión con ella, solicitud que su nuevo abogado, Francisco Bernate, rechazó desde que inició su defensa.

En la misiva, redactado desde la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, Barrera expresó su deseo de desistir de la acción presentada por Ocampo ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que no fue consultada previamente sobre dicha medida. “Actualmente me encuentro recluida en la cárcel El Buen Pastor de la ciudad de Bogotá, en el patio cuatro. De manera respetuosa, me dirijo a la honorable judicatura con el fin de comunicarles que es mi deseo desistir de la acción de tutela presentada por el doctor Omar Ocampo, ya que la misma fue interpuesta sin mi previa autorización”, señaló el documento firmado por la empresaria.

Daneidy Barrera fue condenada a cinco años y tres meses de prisión por vandalizar una estación de TransMilenio en 2019 y difundir el acto en redes sociales. La sentencia, ratificada el 27 de enero por la Corte Suprema de Justicia, se basó en los delitos de perturbación al servicio de transporte público, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno.

Su exabogado, Omar Ocampo, aseguró que la tutela tenía como objetivo considerar nuevas circunstancias de su caso, como su maternidad y la necesidad de su hija de estar con ella. “Presenté una tutela porque los magistrados, al dar la lectura de la sentencia, no consideraron hechos nuevos que desconocían, como el embarazo, el parto de su hija y su situación jurídica especial. Actúo como agente oficioso de la menor de edad”, explicó Ocampo en el programa La Red.

Sin embargo, el abogado Bernate, en entrevista con El Espectador, indicó que su nueva estrategia legal se enfocará en solicitar que una nueva medida de aseguramiento para su apoderada. “Lo que hay que hacer ahora es que el proceso sea remitido ante un juez de ejecución de penas. Nosotros vamos a acudir ante ese juez para solicitarle que considere, que evalúe, a partir de unas pruebas, la posibilidad de que Daneidy cumpla su condena desde su lugar de residencia”, afirmó el penalista.

Según Bernate, existen argumentos jurídicos sólidos para solicitar esta medida. “Tiene un núcleo familiar que depende de su trabajo, tiene una menor que la necesita, que está en los primeros meses de vida. La legislación colombiana permite que cuando se trata de estos eventos se privilegie el interés del menor y eso es lo que nosotros queremos”, explicó. Además, destacó que existen antecedentes judiciales en el país en los que se ha concedido este tipo de beneficio en circunstancias similares.

De esta manera, la defensa de Epa Colombia busca que su condena sea revisada bajo criterios de bienestar familiar y derechos de la infancia, evitando que el proceso se tramite a través de una tutela, como pretendía su anterior abogado. “Eso es lo que hay que hacer. No tutelas, ni nada, sino seguir el trámite legal”, precisó el abogado Bernate.

