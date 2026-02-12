¿Equidad o privilegio? La discusión por polémica negociación de Carlos Mattos y la Fiscalía

En 2023 Carlos Mattos fue trasladado de la cárcel de Cómbita hacia Barranquilla, por cuenta de su complejo estado de salud.

El conocido empresario Carlos Mattos, dos veces condenado por sobornar a jueces de la República, está a punto de cerrar una negociación con la Fiscalía que podría librarlo de una nueva sentencia. Quien fue en su momento el único importador de vehículos de la marca Hyundai en Colombia llegó a un principio de oportunidad para ponerle punto final a una investigación que se adelanta en su contra, por varias salidas irregulares de la cárcel La Picota (Bogotá), en 2022. Ese acuerdo tiene costo concreto: COP 360 millones, el valor de dos camionetas...