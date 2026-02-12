Logo El Espectador
Judicial
¿Equidad o privilegio? La discusión por polémica negociación de Carlos Mattos y la Fiscalía

Una jueza de control de garantías evalúa el principio de oportunidad al que podría acceder Carlos Mattos, por sus salidas irregulares de la cárcel La Picota, en 2022. Dos camionetas y una moto de alto cilindraje son la “donación” que haría el empresario al Inpec y a la Fiscalía a cambio de cerrar el proceso en su contra. Aunque polémica, juristas explican los alcances de este tipo de negociación.

Gustavo Montes Arias
13 de febrero de 2026 - 12:45 a. m.
En 2023 Carlos Mattos fue trasladado de la cárcel de Cómbita hacia Barranquilla, por cuenta de su complejo estado de salud.
En 2023 Carlos Mattos fue trasladado de la cárcel de Cómbita hacia Barranquilla, por cuenta de su complejo estado de salud.

El conocido empresario Carlos Mattos, dos veces condenado por sobornar a jueces de la República, está a punto de cerrar una negociación con la Fiscalía que podría librarlo de una nueva sentencia. Quien fue en su momento el único importador de vehículos de la marca Hyundai en Colombia llegó a un principio de oportunidad para ponerle punto final a una investigación que se adelanta en su contra, por varias salidas irregulares de la cárcel La Picota (Bogotá), en 2022. Ese acuerdo tiene costo concreto: COP 360 millones, el valor de dos camionetas...

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
