Equipo de empalme de De la Espriella denuncia presunta corrupción en entidades del Estado

Junto a José Manuel Restrepo durante la entrega de credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030 Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El equipo de empalme anticorrupción del presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció por medio de un comunicado que se radicaron cuatro denuncias ante la Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en procesos contractuales y administrativos de entidades del Estado.

Según detalla el comunicado, uno de los procesos tiene que ver con Colombia Compra Eficiente por un valor de COP 300.000 millones para la selección de proveedores de ciberseguridad.

“El Empalme Anticorrupción advirtió sobre presuntos pliegos direccionados, requisitos que limitarían la participación de empresas locales, estudios de mercado desactualizados y una celeridad sospechosa en el cronograma, y solicitó la suspensión inmediata del proceso mientras se verifica su legalidad”, señala el documento.

Otras dos denuncias están relacionadas con el ICBF. Según el equipo de empalme se habría suscrito un convenio por más de COP 6.435 millones con la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís para atender la desnutrición infantil en Chocó.

“Durante la ejecución del convenio se documentaron la ausencia de personal médico y nutricional, el uso de alimentos no autorizados y fallas en los protocolos de inocuidad, lo que derivó en una reducción del 40 % en la cobertura, dejando por fuera siete municipios y liberando más de COP 2.060 millones en recursos inicialmente comprometidos”, agrega el informe.

La cuarta denuncia tiene que ver con la empresa Electrohuila por una presunta reforma estatutaria diseñada para favorecer la permanencia de la actual gerente de la empresa, según el informe del equipo de empalme.

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