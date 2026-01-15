Equipo especial investigará ataque a director de cárcel de Neiva en el que murió su hijo

Conforman equipo especial por ataque al director de cárcel de Neiva en el que murió su hijo Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un grupo especial conformado por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, así como de la Policía, está al frente de la investigación por el atentado en contra del director de la cárcel de Neiva (Huila) y otros directivos de la prisión, hecho en el que además murió su hijo de 11 años. Así lo aseguró el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el coronel Daniel Gutiérrez.

De acuerdo con lo dicho por Gutiérrez, el atentado en contra de los directivos de la cárcel hace parte de una “ola sistemática de violencia en contra de servidores penitenciarios, tal vez por la labor que se ha venido haciendo en contra de la delincuencia”.

Según el coronel, la investigación “es un tema de coordinación institucional. Es el CTI y la Policía quienes llevan la investigación, pero es importante decir que anunciaron la creación de un grupo especial focalizado en términos investigativos, sumado a la recompensa de COP 50 millones, que permita dar con el paradero de esos delincuentes”.

Asimismo, el director del Inpec manifestó que es constante la violencia en contra de funcionarios de la institución. Aseguró que “en 2023 tuvimos un promedio de 290 amenazas, que se representaron en 12 atentados en los que murieron cuatro funcionarios y ocho resultaron heridos”. En 2024, manifestó Gutiérrez, aumentó a 26 atentados, con 10 funcionarios fallecidos y 16 heridos.

El año pasado, según la información del director del Inpec, hubo 19 atentados y ocho funcionarios fallecidos, así como 14 heridos. El coronel Gutiérrez manifestó que en el Inpec “no tenemos la capacidad de inteligencia para prevenir, ni la policía judicial para investigar, por lo cual trabajamos con la Policía, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que brinde esquemas de protección.

Sobre el reciente ataque en contra de los directivos de la cárcel de Neiva, se sabe que el hecho ocurrió en la mañana del 13 de enero de este año. En un vehículo se movilizaban Edgar Rodríguez Muñoz, director de la cárcel de la capital del Huila, y Renato Solano Osorio, subdirector del centro penitenciario. Junto a ellos estaba un menor de 11 años, hijo del director del penal.

Según la información entregada por las autoridades, en el vehículo se movilizaban los dos funcionarios, el menor de 11 años y un conductor. Sobre las 7:03 de la mañana, a la altura del cementerio Jardines El Paraíso, en la salida de Neiva hacia el municipio de Rivera, el vehículo particular en el que se transportaban al parecer fue asaltado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta, quienes dispararon en al menos seis ocasiones.

En el ataque, el subdirector Solano Osorio recibió dos impactos de bala en el abdomen y el tórax. El menor de 11 años, hijo del director, recibió otro impacto de bala en su cabeza y, pese a ser llevado a un centro médico para atenderlo, murió por la gravedad de sus heridas.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.