“Era un hijo soñado”: dos décadas de impunidad en el caso Jhonny Silva

Jhonny Silva Aranguren era estudiante de Química de la Universidad del Valle del Cauca. Foto: EFE - Carlos Ortega

La palabra “impunidad” sigue siendo recurrente en Colombia y atraviesa la historia del asesinato de Jhonny Silva Aranguren, estudiante de Química de la Universidad del Valle. Veinte años después de su muerte, ocurrida el 22 de septiembre de 2005, su nombre continúa siendo símbolo de dolor y resistencia para su familia, que aún busca justicia.

Jhonny tenía 21 años y soñaba con ganar un premio Nobel de Química. Ese día, en medio de protestas contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)...