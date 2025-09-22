No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
“Era un hijo soñado”: dos décadas de impunidad en el caso Jhonny Silva

El 22 de septiembre de 2005, el estudiante de Química, Jhonny Silva, fue asesinado durante una protesta en la Universidad del Valle. Sus padres continúan clamando justicia, a la espera de una decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Ana Sofía Montes Peláez
22 de septiembre de 2025 - 03:24 p. m.
Jhonny Silva Aranguren era estudiante de Química de la Universidad del Valle del Cauca.
Foto: EFE - Carlos Ortega

La palabra “impunidad” sigue siendo recurrente en Colombia y atraviesa la historia del asesinato de Jhonny Silva Aranguren, estudiante de Química de la Universidad del Valle. Veinte años después de su muerte, ocurrida el 22 de septiembre de 2005, su nombre continúa siendo símbolo de dolor y resistencia para su familia, que aún busca justicia.

Jhonny tenía 21 años y soñaba con ganar un premio Nobel de Química. Ese día, en medio de protestas contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)...

Por Ana Sofía Montes Peláez

Dolores Colombia(e55c6)Hace 12 minutos
Recordemos, ¿quién era el presidente?
