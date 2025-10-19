Erminda Guevara: el feminicidio que podría quedar impune por retrasos de la justicia Foto: Archivo Particular

Después de las 9:30 de la mañana del 2 de febrero de 2025, el celular de Viviana Ortiz Guevara empezó a sonar con insistencia. Uno de sus primos la llamó para decirle que Fabio Hernán Bedoya Cifuentes, quien durante más de 30 años fue la pareja sentimental de su tía, Erminda Guevara Céspedes, se había comunicado con la familia para pedir perdón por “algo muy grave” que había hecho.

De inmediato fue a la casa de su tía, ubicada en un barrio al sur de Bogotá. Al llegar encontró el cuerpo sin vida de Erminda Guevara, tendido sobre su cama. A su...