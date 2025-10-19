Logo El Espectador
Judicial
Erminda Guevara: el feminicidio que podría quedar impune por retrasos de la justicia

Han pasado casi nueve meses del asesinato de Erminda Guevara, una mujer de 65 años que fue víctima de la violencia ejercida por su pareja, Fabio Bedoya. Aunque él aceptó que cometió el crimen en cartas y llamadas, los cálculos del juez que lleva el caso podrían hacer que el presunto feminicida quede libre por vencimiento de términos. La familia de la mujer dice que la justicia ha sido indolente.

20 de octubre de 2025 - 01:04 a. m.
Foto: Archivo Particular

Después de las 9:30 de la mañana del 2 de febrero de 2025, el celular de Viviana Ortiz Guevara empezó a sonar con insistencia. Uno de sus primos la llamó para decirle que Fabio Hernán Bedoya Cifuentes, quien durante más de 30 años fue la pareja sentimental de su tía, Erminda Guevara Céspedes, se había comunicado con la familia para pedir perdón por “algo muy grave” que había hecho.

De inmediato fue a la casa de su tía, ubicada en un barrio al sur de Bogotá. Al llegar encontró el cuerpo sin vida de Erminda Guevara, tendido sobre su cama. A su...

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
