Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Es un desafío para que la independencia del poder judicial se mantenga”: Jaime Granados

El abogado Jaime Granados, quien representa a Álvaro Uribe Vélez en el proceso judicial por soborno a testigos que acaba de resolver el Tribunal Superior de Bogotá, habló con El Espectador sobre los argumentos de la decisión de segunda instancia y lo que sigue ahora con el expediente.

Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
24 de octubre de 2025 - 11:19 a. m.
El abogado Jaime Granados lidera el equipo que durante los últimos ocho años ha defendido a Álvaro Uribe Vélez en el proceso penal por soborno a testigos.
El abogado Jaime Granados lidera el equipo que durante los últimos ocho años ha defendido a Álvaro Uribe Vélez en el proceso penal por soborno a testigos.
Foto: Archivo Particular

El abogado Jaime Granados, quien representa a Álvaro Uribe Vélez en el proceso penal por soborno a testigos, habló con El Espectador sobre la decisión de segunda instancia que tomó el Tribunal Superior de Bogotá, el pasado 21 de octubre. Señaló que, como representante del líder natural del Centro Democrático, es respetuoso de las decisiones de la justicia.

No obstante, tiene desencuentros con algunos argumentos relacionados, por ejemplo, con parte de las interceptaciones telefónicas que fueron avaladas. También cuestionó el salvamento...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Fallo caso Uribe

Álvaro Uribe Vélez

Uribe absuelto

Jaime Granados

Jueza Sandra Heredia

Iván Cepeda

Tribunal superior de Bogotá

Paramiltares

Centro Democrático

PremiumEE

 

JORGE HUMBERTO VALENCIA BERMUDEZ(28996)Hace 5 minutos
En el titular de la nota se anuncia entrevista a los abogados JAIME GRANADOS y MIGUEL ANGEL DEL RIO, sin embargo, solo publican la entrevista deL DR. GRANADOS. Necesitamos conocer la opinion del Dr. DEL RIO.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.