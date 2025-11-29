Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Es un paso extra que la Corte tomó”, abogada Camila Jaramillo por nueva decisión sobre eutanasia

Tras la más reciente decisión de la Corte Constitucional sobre el derecho a la muerte digna en el país, la abogada de la organización de derechos humanos DescLab habló con El Espectador sobre el trasfondo de lo dictado por el alto tribunal. Aunque es un avance, asegura que trae retos muy grandes para el sistema de salud.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
29 de noviembre de 2025 - 01:02 a. m.
Investigadora y abogada de DescLab.
Investigadora y abogada de DescLab.
Foto: Óscar Pérez

La Corte Constitucional emitió una nueva sentencia en relación con el derecho a morir dignamente. Esta vez, el alto tribunal abrió la ventana para personas con discapacidad que no pueden expresar su voluntad de morir, pero que, en algún momento de su vida, se lo hicieron saber a su círculo cercano. La nueva decisión, dentro de otras cosas, ordena a los comités médicos hacer un trabajo exhaustivo y no solo de recepción de documentos formales. Además, aumenta el poder a los jueces de tutela para definir los casos, siempre y cuando los comités...

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Eutanasia

Corte Constitucional

Derecho a morir con dignidad

DescLab

PremiumEE

 

zorrillo(6652u)Hace 30 minutos
Importante decisión.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.