“Es un paso extra que la Corte tomó”, abogada Camila Jaramillo por nueva decisión sobre eutanasia

Investigadora y abogada de DescLab.
Foto: Óscar Pérez
La Corte Constitucional emitió una nueva sentencia en relación con el derecho a morir dignamente. Esta vez, el alto tribunal abrió la ventana para personas con discapacidad que no pueden expresar su voluntad de morir, pero que, en algún momento de su vida, se lo hicieron saber a su círculo cercano. La nueva decisión, dentro de otras cosas, ordena a los comités médicos hacer un trabajo exhaustivo y no solo de recepción de documentos formales. Además, aumenta el poder a los jueces de tutela para definir los casos, siempre y cuando los comités...
Por Jhordan C. Rodríguez
Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
Conoce más