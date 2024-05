Las claves de la cita crucial de la defensa de Olmedo López en la Fiscalía

Olmedo López es hoy uno de los principales investigados en un escándalo de corrupción de sobrecostos en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres. Foto: EFE/ UNGRD - UNGRD

Olmedo López Martínez empieza hoy oficialmente la estrategia jurídica que podría librarlo de un largo y costoso proceso judicial y, de paso, años y años de cárcel. Hoy, a las 9 de la mañana, estaba citado en la Fiscalía a una reunión clave en medio del escándalo de corrupción por cuenta de varios contratos que firmó como director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre (Ungrd) y en los que, al parecer, habría varias irregularidades. Aunque no asistirá, sí lo hará su defensa.

Con el resultado de la cita de hoy, Olmedo no solo podría acceder al esquema de protección que ha pedido como condición para revelar sus cartas, sino que le entregaría formalmente al ente investigador la lista de temas y personas que está dispuesto a señalar, a cambio de beneficios en su proceso judicial. Lo anterior es fundamental en este caso que ha dado de qué hablar desde febrero, pero pocas son las pruebas que hay en el expediente.

Según fuentes cercanas al caso, el abogado de López será atendido por la fiscal 79 contra la corrupción, quien ha conocido las peticiones de seguridad. Sin embargo, personas cercanas al exdirector de la Unidad le explicaron a este diario que no se descarta que a la reunión asista la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón. No obstante, depende de las garantías de seguridad que pueda recibir el exdirector de la unidad.

La cita en la Fiscalía no tiene, por ahora, ningún protocolo y, en caso de que se presentara López, tampoco se trata de un interrogatorio o entrevista. Lo que ha dicho Olmedo, a través de su abogado, José Moreno, es que está listo para hablar, siempre y cuando lo protejan a él y a su familia. Según han denunciado, desde que se supo que podía hablar de importantes fichas del gobierno y del Congreso enredados en este escándalo, Olmedo empezó a ser el blanco de amenazas.

Por esa razón, lo que pueda hablar está atado a la seguridad que pueda darle la Fiscalía. En todo caso, ya hay un camino recorrido en este sentido, pues Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad y quien habría participado también de las irregularidades en contratos de la entidad, ya recibió un esquema de seguridad. La versión de su colega sirve de brújula para entender qué podría decir hoy Olmedo López ante la Fiscalía.

Según se supo de la matriz de colaboración que entregó Pinilla la semana pasada a la Fiscalía, del entramado corrupto que llevó a millonarios sobrecostos en contratos, por ejemplo, en uno de la compra de carrotanques para La Guajira, es que también participaron personas cercanas al alto gobierno. El exsubdirector mencionó al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco (quien ya dijo que nada tiene que ver en el asunto).

Sobre el tema, el ministro se refirió este lunes en los siguientes términos: “Son unos señores (López y Pinilla) que, después de haber hecho lo que hicieron, quieren salir con inmunidad tratando de señalar a otras personas”. A renglón seguido, el funcionario señaló que los investigados estaban apuntando con sus declaraciones a quienes estaban por encima de ellos. Sin quererlo, Velasco reveló el nombre de otro funcionario que ha pasado desapercibido.

Se trata del director de la Dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, entidad conocida como el Dapre. Para el momento de los hechos denunciados, quien regentaba el puesto era Carlos Ramón González, quien además sigue al frente de la dirección. Por ahora, el funcionario ha guardado silencio, pero, de ser mencionado, sería el funcionario más cercano al gobierno Petro en salir vinculado en este caso.

Pinilla, además, señaló que puede contar cuál habría sido el rol de los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, y de otros funcionarios de la Ungrd. Todos los vinculados por el exsubdirector han dicho que Pinilla miente y que solo está librando una estrategia para no responder ante la justicia por sus delitos.

Sobre los congresistas, Sneyder entregó más detalles, aunque no en su matriz de colaboración ni ante la Fiscalía. La revelación la hizo en la revista Semana, en donde aseguró que parte de las irregularidades en la contratación se materializaron dos pagos: uno de $3.000 millones para Name y otro de $1.000 millones para Calle, con el objetivo de que apoyaran las reformas del gobierno Petro en el Congreso.

Además de los dos congresistas, también salió señalada Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones del Ejecutivo, quien renunció el viernes pasado, y Andrés Idárraga, secretario de Transparencia. Aunque se supo que salía al tiempo que Ortiz, este lunes el presidente Gustavo Petro se echó para atrás y lo mantuvo en su cargo. Sin embargo, la defensa de López ha pedido que no participe de ninguna mesa de trabajo, pues habría pruebas en su contra.

El problema de las pruebas

Para Olmedo López, la reunión de hoy es fundamental, no solo por su seguridad, sino porque a la Fiscalía tendría que probarle cómo puede sostener sus señalamientos contra altos funcionarios del Congreso y Gobierno. El problema fundamental es que, por ahora, el escándalo se ha enfocado en “versiones” y son pocas las pruebas que hay para respaldar las denuncias de López y Pinilla.

Por eso, lo que hoy pueda entregarle el exdirector a la justicia es clave. Sin embargo, hay otro problema: su propio abogado ya aseguró que no hay pruebas directas de las versiones de su cliente. Aunque aclaró que esto no significa que no tengan ninguna carta por destapar, el abogado precisó que sí hay elementos que podrían ser útiles en una investigación penal que quiera revelar los pormenores de este escándalo.

Sneyder Pinilla tiene su propia cita el próximo 8 de mayo en la Fiscalía, aunque su citación sí tiene el carácter de ser un interrogatorio. En esa diligencia, se espera también que el exfuncionario entregue las pruebas para respaldar sus versiones y su proceso para iniciar un principio de oportunidad con la Fiscalía empiece a andar. En palabras sencillas, si el ente investigador está dispuesto a ofrecerle ese beneficio, la persecución penal en su contra cesaría.

En todo caso, el proceso apenas empieza y esta semana será el tiempo para las pruebas. De esta manera, se espera que la Fiscalía defina si inicia un proceso de colaboración con López y Pinilla, quienes pasarían de ser los principales señalados en el caso de corrupción, a ser los testigos estrellas. O si, por el contrario, deben seguir en el banquillo de los investigados y a sus versiones en contra de altos funcionarios del gobierno y Congreso les falta soporte.

