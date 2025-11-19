Esclavitud sexual: otro de los crímenes que están detrás del reclutamiento de menores

Oenegés han denunciado por años la violencia sexual a la que son sometidas niñas, adolescentes y mujeres captadas por las disidencias de las Farc. Foto: AFP - LUIS ROBAYO

Martha, de 17 años; Deini, de 16, y Caren, de 13, son los nombres de tres de las cuatro menores de edad que murieron en el bombardeo ordenado por el Gobierno de Gustavo Petro el pasado 10 de noviembre en Calamar (Guaviare). La cuarta víctima todavía no ha sido identificada por Medicina Legal. Tanto Deini como Caren eran oriundas de Norte de Santander, una zona que, de acuerdo con la abogada Alejandra Vera, directora de la Corporación Mujer, Denuncia y Muévete (MDyM), es el epicentro de las redes de trata que manejan los grupos armados en...