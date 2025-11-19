Logo El Espectador
Judicial
Esclavitud sexual: otro de los crímenes que están detrás del reclutamiento de menores

El bombardeo en el que murieron cuatro adolescentes en Guaviare no solo reavivó el debate sobre el reclutamiento infantil, sino que evidenció la gravedad de la explotación sexual que enfrentan las niñas atrapadas en los campamentos de los grupos armados.

Valentina Gutiérrez Restrepo
19 de noviembre de 2025 - 02:20 p. m.
Oenegés han denunciado por años la violencia sexual a la que son sometidas niñas, adolescentes y mujeres captadas por las disidencias de las Farc.
Oenegés han denunciado por años la violencia sexual a la que son sometidas niñas, adolescentes y mujeres captadas por las disidencias de las Farc.
Foto: AFP - LUIS ROBAYO

Martha, de 17 años; Deini, de 16, y Caren, de 13, son los nombres de tres de las cuatro menores de edad que murieron en el bombardeo ordenado por el Gobierno de Gustavo Petro el pasado 10 de noviembre en Calamar (Guaviare). La cuarta víctima todavía no ha sido identificada por Medicina Legal. Tanto Deini como Caren eran oriundas de Norte de Santander, una zona que, de acuerdo con la abogada Alejandra Vera, directora de la Corporación Mujer, Denuncia y Muévete (MDyM), es el epicentro de las redes de trata que manejan los grupos armados en...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

