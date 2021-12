En video: esta es la declaración completa de “Otoniel” en la JEP

“Otoniel”, máximo jefe del Clan del Golfo, atraviesa un proceso de extradición por solicitud de Estados Unidos. / AP

La audiencia histórica en la que Otoniel le dio la cara a la justicia por primera vez en toda su historia criminal, duró cinco horas, siete minutos y 32 segundos. El líder del Clan del Golfo habló durante este tiempo sobre todo tipo de temas, ante funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La magistrada Nadiezhda Henríquez presidió la diligencia en la que Otoniel insistió en que quiere aportar a la verdad.

El líder del Clan del Golfo empezó contando cómo fueron sus primeros años de vida, siendo el séptimo hijo de nueve en una familia campesina de Nueva Antioquia, corregimiento de Turbo (Antioquia). Señaló que en esa zona del país mandaba la guerrilla de las Farc y dice que hacia los 16 años ingresó a la organización subversiva. Además, contó que su hermano mayor y alias Giovanni, antiguo líder del Clan del Golfo, también estuvieron en por la guerrilla. Otoniel agregó que en esa zona no hacía presencia el Estado colombiano y muy poco iba la Fuerza Pública. “Mi familia nunca recibió presiones de la guerrilla (...) mi hermano mayor hizo parte del Partido Comunista, era dirigente”, dijo Otoniel a la JEP.

Otoniel señaló que luego al Urabá llegó la guerrilla del Epl, que estaba sobre la frontera con Córdoba y bajó a Urabá y que en esa época los partidos políticos que había en la región era la Unión Patriótica y el Partido Comunista. “Hablo de los años 1987 y 1988, también había partido Conservador y Liberal, pero lo que había más eran líderes de izquierda”, aseguró el recientemente capturado líder criminal. La magistrada Henríquez, encargada del caso 04 sobre la violencia en Urabá, le preguntó sobre cómo se dio a su captura, a lo que Otoniel señaló que en medio de la operación de las autoridades, él voluntariamente se entregó. “Yo fui hasta donde la tropa del Ejército, yo llegué solo porque quería arreglar mis problemas”, aseguró Otoniel.

El narcotraficante continuó con su relato sobre lo que sucedió el pasado 23 de octubre, cuando fue capturado, y señaló que se acercó a un “cabito (soldado) y le dije: ‘Yo soy el que están buscando’. Me amarraron las manos con una pañoleta, pero no me maltrataron ni nada. Incluso me dieron agua. Yo me quité la camisa porque quería mostrar que no tenía nada, que no estaba armado”. En este punto de la audiencia, la magistrada le pidó a Otoniel que retome la historia de cómo fue su ingreso a los grupos al margen de la ley. Antonio Úsuga David, como realmente se llama Otoniel, aseguró que se presentó voluntariamente a las Farc y que hizo milicia para el frente 5 de las Farc, al mando de alias Efraín Guzmán.

También dijo que conoció en ese momento a Jhoverman Sánchez alias Manteco, quien también ha sido llamado por la JEP en este caso. En 1988, señaló que se salió de las Farc y se fue para el Epl, grupos criminales que se movieron por Turbo y los límites con Córdoba. Otoniel señaló que las Farc se financiaba de los dineros que le pedían a los bananeros, un asunto que hasta el día de hoy tiene capítulos por indagar y en los que en otros casos ya se ha avanzado. “Ellos vivían de la conocida vacuna a los finqueros, comercio y bananeros. Al que no le colaboraban le robaban el ganado”, aseguró Otoniel, quien hoy está preso en los calabozos de la Dijín en Bogotá.

Otoniel también aseguró que, cuando el Epl entró al Urabá, hubo disputas con las Farc y supuso que se dieron por los medios de financiación ilegales de las estructuras criminales. Pero también recordó que hubo tomas guerrilleras que se hicieron de manera conjunta, ya que para esa época estaba en funcionamiento la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Entre ellas, la toma de Saiza, en Córdoba, perpetrada en agosto de 1989 y que dejó un saldo de 14 uniformados muertos y el secuestro de 22 más. Otoniel precisó que a Urabá entró el paramilitarismo entre 1993 y 1994. “Antes había solo guerrilla”, dijo Otoniel a la JEP el pasado 21 de diciembre.

Úsuga insistió varias veces que su captura se trató más bien de una entrega voluntaria “para cuadrar mis problemas y ver si me libro, si puedo aportar un poquito a la paz aquí en Colombia. Se pronto sí puedo servir algo para ayudar. Como fui tanto tiempo miembro de la guerra, si puedo ayudar un poquito a la paz sería muy bueno. (...). Esclarecer las verdades a las víctimas. Hay muchas cosas que se pueden hacer estando aquí en Colombia o ya cuando se vaya a Estados Unidos con la extradición. Ese fue el motivo que tuve para la entrega. Me decidí, ya no sigo más en esta guerra, por eso fue que llegué a donde estaban las tropas del Ejército”.

Sobre los momentos previos a su captura, Otoniel explicó que toda su organización estaba en proceso de “llegar a un acuerdo con el gobierno” para su desmovilización, pero que fue decisión propia la de entregarse. Agregó una y otra vez que está dispuesto a colaborar con la verdad y a contarle a sus víctimas pormenores, hasta ahora desconocidos. “Uno pide perdón por las cosas malas que uno haya hecho por allá. Pero todo se hizo como organización, pero nunca por afectar las comunidades, sino lo que se hacía era por el bienestar de la región”, agregó.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.