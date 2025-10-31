Estación de Policía en Jamundí fue atacada con drones cargados con explosivos

Imagen de referencia. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Un nuevo ataque con drones en contra de la fuerza pública ocurrió este viernes 31 de octubre. Esta vez, los hechos tuvieron ligar en el corregimiento de Robles, en Jamundí (Valle del Cauca), en donde fue atacada la estación de Policía.

El ataque, según confirmó la alcaldía de Jamundí, fue hecho con drones cargados con explosivos. Según lo informado por la administración del municipio, en el hecho no resultaron heridos civiles ni uniformados y solo hubo daños materiales.

La Alcaldía de Jamundí informa a la comunidad que hace pocos minutos se han registrado ataques con drones contra la Estación de Policía del corregimiento de Robles.



De acuerdo con los reportes preliminares, no se presentan… — Alcaldía de Jamundí (@AJamundiValle) October 31, 2025

“Las autoridades competentes se encuentran en el lugar de los hechos, ejerciendo control y realizando el seguimiento correspondiente para garantizar la seguridad y el restablecimiento del orden en la zona”, escribió en su cuenta de X la alcaldía.

Asimismo, el pasado 9 de octubre se presentó otro ataque en Robles, en el que también se vio afectada la estación de Policía. Según las autoridades, en esa oportunidad cuatro personas resultaron heridas por el ataque con cilindros explosivos.

También, en septiembre pasado, se presentó otro ataque con drones. En esa ocasión, el hecho ocurrió contra una casa ubicada en la zona rural. Sobre ese ataque, el brigadier general Javier Hernando Africano López, comandante de la Tercera División del Ejército, señaló que el ataque se dio cuando“un dron suelta una granada encima de una vivienda donde mora población civil y desafortunadamente tuvimos unos civiles afectados por este acto terrorista de parte de estos bandidos de la estructura ‘Jaime Martínez’, que atacan a nuestras tropas con drones y con artefactos explosivos”.

