Estado colombiano se salvó definitivamente de pagar más de COP 100 mil millones por dominio .CO

El Estado colombiano acaba de salvarse definitivamente de pagar más de COP 100.000 millones por una demanda en interpuesta por la sociedad Central Comercializadora de Internet S.A.S. contra el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Según los demandantes, la adjudicación al actual operador del dominio .co fue irregular. Ahora, es la empresa la que debe pagar más de COP 2.300 millones por haber iniciado el pleito.

La decisión fue tomada en segunda instancia por el Consejo de Estado, el cual ratificó la legalidad de la adjudicación del contrato para la operación del dominio de internet de Colombia (.CO). Así, el alto tribunal negó definitivamente las pretensiones, dentro de las cuales se buscaba la nulidad de la Resolución 649 de 2020 y el contrato suscrito para la operación del dominio .CO.

Dichas pretenciones, además, buscaban un pago por parte del Estado por supuestamente haber hecho las cosas fuera de norma. La sociedad Central Comercializadora de Internet S.A.S. pedía el pago de COP 109.562 millones, en lo que fue una de las controversias de mayor impacto económico en el sector de las tecnologías de la información.

La conclusión del Consejo de Estado fue que el proceso de adjudicación se adelantó conforme a la ley, al pliego de condiciones y bajo los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad, descartando la existencia de irregularidades en la evaluación de las propuestas o en la decisión de adjudicación. Así lo explicó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), la cual actuó como representante de los intereses de la Nación en el pleito.

“Este fallo es una victoria jurídica para el Estado colombiano. No solo ratifica que se actuó conforme a la ley en un proceso contractual estratégico para la economía digital, sino que además protege directamente el patrimonio público y fortalece la confianza en la contratación estatal“, señaló el Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino Cortés.

Asimismo, la ANDJE se refirió a la decisión de primera instancia adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la cual se condenó en costas a la sociedad demandante, por un valor equivalente al 3% de las pretensiones, es decir, cerca de COP 2.360 millones.

La agencia recordó que el dominio .CO “es uno de los activos digitales más importantes del país, por representar a Colombia en internet y generar ingresos significativos a través de su operación a nivel global. Por esta razón, su proceso de adjudicación ha sido de especial interés para la Nación”.

