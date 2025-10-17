Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Estado le ofrecerá perdón al Cajar por décadas de persecución y violencia

Hostigamientos, amenazas, perfilamientos y ataques. Esos son algunos de los episodios que sembraron terror en los abogados y abogadas del Colectivo José Alvear Restrepo en la época de los noventa y por los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró culpable al Estado colombiano. Tendrá que reconocer públicamente que falló en su protección y deberá pedirles perdón.

Paulina Mesa Loaiza
Paulina Mesa Loaiza
17 de octubre de 2025 - 11:00 a. m.
Estado le ofrecerá perdón al Cajar por décadas de persecución y violencia
Estado le ofrecerá perdón al Cajar por décadas de persecución y violencia
Foto: Cajar

En una pequeña caja envuelta en papel de regalo estaba empacada cuidadosamente una muñeca de cara sonriente. La muñeca estaba desmembrada. En todo su cuerpo tenía marcas de quemaduras, algunas hechas con cigarrillos. Al fondo, la caja contenía una nota escrita a mano: “Usted tiene una familia muy linda, cuídela, no la sacrifique”.

La macabra escena llenó de un terror profundo a Soraya Gutiérrez, la primera mujer presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), una organización que lleva más de 30 años dedicada a la defensa...

Paulina Mesa Loaiza

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Cajar

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Corte IDH

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Estado colombiano

Víctimas

Conflicto armado

Fuerza Pública

Paramilitares

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.