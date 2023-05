Estado Mayor Central no ha respetado el cese bilateral: Comandante del Ejército

Mayor General, Comandante del Ejército Nacional, en el primer Consejo de seguridad entre la Nación y el Distrito, para hablar de estrategias de seguridad en la Capital, realizado en el Palacio de Liévano. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La búsqueda de los cuatro menores que eran pasajeros de la aeronave que perdió su rastro el pasado primero de mayo, entre Caquetá y Guaviare, continúan. En las últimas horas, las autoridades sumaron 85 militares a la búsqueda. En diálogo con este diario, el comandante del Ejército, Luis Mauricio Ospina, confirma que los menores si estarían vivos y que están buscando un camino.

¿Cómo ha sido la búsqueda de los cuatro menores de edad en Caquetá? ¿Están vivos?

Basados en los indicios que hacen nuestras tropas, hemos encontrado unos elementos que nos permiten concluir que pueden estar vivos. Tenemos mayor certeza, luego de encontrar la avioneta y allí, desafortunadamente, registramos que los tres adultos están fallecidos. Pero de ahí en adelante los indicios que hay de haber sacado parte de las maletas, de encontrar en el recorrido huellas y un tetero y no haber encontrado ningún otro cuerpo, permiten inferir presuntamente que están vivos y que están buscando un camino.

La búsqueda inicia desde que se presenta el evento el 1 de mayo. Con la Fuerza Aérea se hace un posicionamiento y luego ingresaron las tropas de las Fuerzas Especiales. Una vez se encuentra la avioneta, se hace un mayor esfuerzo. Hemos estado en coordinación con algunos indígenas de la región que nos han orientado algunas tareas e ingresamos unos caninos de búsqueda y rescate, que han sido de gran apoyo.

Pero ha habido mucha confusión al respecto. ¿Por qué?

Yo creería que esto se debe a que hay ansiedad. Todos quisiéramos que ya hubiera una noticia más específica y creo que todo Colombia y todo el mundo está ansioso de que aparezcan vivos y que aparezcan bien. Pero una cosa es lo que ansiamos y lo que esperamos y otra la que se va dando con el pasar del tiempo. Esperamos que se sigan desarrollando las actividades de la mejor manera y que lo más pronto posible tengamos noticias concluyentes.

Cambiando de tema, ¿las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y las Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada están cumpliendo con el cese al fuego?

El Estado Mayor Central no ha respetado el cese bilateral propuesto por el Gobierno. Ha realizado hostigamientos a la Fuerza Pública, especialmente en los departamentos del Meta, en el municipio de la Uribe; en el Cauca, en Miranda, Guachené y Argelia. Asimismo, vienen haciendo actividades de proselitismo armado en el Caquetá, específicamente en Cartagena del Chairá, y mantiene activamente el cobro de extorsiones en las zonas donde tiene injerencia.

En cuanto a la Segunda Marquetalia, ellos mantienen una confrontación directa con el Estado Mayor Central. Están disputando territorios, rutas ilegales, y están también buscando alianzas con el ELN para favorecerse en los diferentes territorios. Adelantan acciones de comunicación y desorientación mediática, como la supuesta activación del Frente 53 en la región del Sumapaz, y dentro de eso podemos entender que ellos, a pesar de que no han generado ninguna acción contra la Fuerza Pública, si han afectado a la población civil.

Y en cuanto a las Autodefensas de la Sierra Nevada, realmente no hay ninguna acción de ellos en contra la Fuerza Pública. Hay una presencia allí que continúan no focalizada y no muy abierta y continúan buscando sus rutas en todo lo que corresponde a la Sierra.

Es decir, salgo las Autodefensas Unidas de la Sierra, nadie está cumpliendo con el cese al fuego…

Desafortunadamente, aquí en Colombia estos grupos tienen una concepción de que la mejor manera de sentarse a la mesa de negociación es poniendo condiciones de manera fuerte. Y creen, en un momento determinado, que las actividades en contra la Fuerza Pública o de la población civil son las mejores cartas para jugar en la mesa y es todo lo contrario. Seguramente el Gobierno va a continuar en la actividad en la que está. Estamos prácticamente en una fase final: el 30 de junio ya se tienen que revisar una vez más esos protocolos y seguramente allá habrá unas decisiones más específicas frente al comportamiento de estos grupos.

Pero estos grupos han denunciado, a través de comunicados, que son las Fuerzas Militares quienes han violado el cese. Usted, como comandante del Ejército, ¿qué responde?

No, la Fuerza Pública tiene la tranquilidad y el presidente lo ha reconocido, que no hay ninguna acción por parte de la Fuerza Pública que indique una violación al cese bilateral. Lo que sí es cierto es que, mientras ellos continúen mostrando una imagen, pero haciendo otras cosas, mientras estén en flagrancia, seguiremos actuando y haciendo las tareas que nos corresponden para garantizar la estabilidad en el territorio.

Luego de un mes de levantado el cese al fuego entre el Gobierno y el Clan del Golfo, el Ejército acaba de lanzar una gran operación en contra de este grupo armado. ¿Esto es indicio de que este grupo se fortaleció?

No. Por el contrario, ha sido muy golpeado durante estos últimos dos meses y creemos que es la oportunidad para ponerlo en unas condiciones de negociación sería frente al Estado. Con esta operación Darién vamos a llegar hasta el tapón del Darién con las tropas para bloquearles las rutas y evitar que continúen en esas intenciones de seguir con la ilegalidad. Vamos directamente detrás de sus cabecillas y la intención de esto es desarticularlos de la mejor manera. Si quieren acercarse a alguna negociación, que lo hagan en la condición que corresponde, reconociendo todo el daño que han hecho, pero también esperando que el Gobierno les tienda la mano, pero siendo ellos responsables de esta voluntad.

¿Quién está detrás del ataque con explosivos que se presentó en las últimas horas en uno de los túneles de la mina de oro de la empresa Zijin Continental Gold en Buriticá (Antioquia)?

Eso está en materia de investigación. Creemos que el responsable es el Clan del Golfo, pero estamos esperando a que ya haya los pronunciamientos adecuados de acuerdo al trabajo que está adelantado el CTI y todos los organismos de inteligencia.

El ELN ha aumentado sus acciones en el país, especialmente en Norte de Santander y Arauca. ¿Cuál ha sido la respuesta del Ejército para contenerlos?

Con el ELN, desde que el señor presidente determinó que no iba a tener un cese, porque nunca lo han querido aceptar, hemos continuado con las operaciones en todo el territorio. Entendemos que han estrechado alianzas con las disidencias y continuaremos en la tarea que corresponde. El ELN tiene una intención clara: que en la mesa sean considerados y tratados de una manera, pero ese es un tema que directamente es manejado por el Comisionado de Paz. Lo que corresponde a la Fuerza Pública, continuaremos haciendo todas las tareas para mitigar todo ese daño que en proyección pueda hacer y mediante nuestras operaciones militares entrar a contrarrestar cualquier intención.

Nota de la editora: esta entrevista se realizó el pasado viernes 19 de mayo, antes de que el Gobierno confirmara la masacre de cuatro indígenas menores de edad en frontera del Amazonas con el Caquetá. Aquí puede conocer las últimas noticias de este hecho.

